Matan a un hombre a machetazos en San Manuel, Cortés

Cortés, Honduras.-Una persona conocida con el alias de “El Chito” perdió la vida de forma violenta en el barrio Las Américas, en el municipio de San Manuel, Cortés, tras ser atacada por individuos desconocidos.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue agredida con arma blanca, recibiendo múltiples machetazos que le provocaron la muerte en el lugar de los hechos.

El ataque generó alarma entre los vecinos del sector, quienes reportaron lo ocurrido a las autoridades correspondientes.

Sin embargo, familiares del fallecido se llevaron el cuerpo del sitio antes de la llegada de los equipos forenses, por lo que no se realizó el procedimiento legal en la escena.