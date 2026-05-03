¿Cuáles son los requisitos para que las alcaldías cobren transferencias?

Y la planilla de los colaboradores municipales con sus respectivos nombres completos, números de identidad, sueldos y salarios y fechas de ingreso a laborar.En cuanto a las transferencias correspondientes al Segundo Trimestre de 2026 se debe cumplir con dos requisitos entre los que se destacan: constancia de avance del Plan de Desarrollo Municipal de Gestión por Resultados (PDM), extendida por la Dirección General de Planificación y Gobernabilidad Local (SGJD).Y en segundo lugar, la rendición de cuentas acumulada en sus catorce (14) formas al I trimestre 2026, de forma electrónica y en físico con su respectiva certificación de punto de acta aprobado por la Corporación Municipal.Mientras que para ser beneficiados con las transferencias correspondientes al Tercer Trimestre de 2026 se debe presentar la rendición de cuentas acumulada en sus catorce (14) formas al II trimestre 2026, de forma electrónica y en físico con su respectiva certificación de punto de acta aprobado por la Corporación Municipal.