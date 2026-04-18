Maquinaria para 298 alcaldías llegará a Honduras a finales de mayo, anunció el presidente

Tegucigalpa, Honduras.-A finales del mes de mayo, llegará la maquinaria de alto estándar para las 298 municipalidades del país, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la capacidad de respuesta en infraestructura y atención comunitaria. Así lo anunció el presidente de la República, Nasry Asfura, y que “será distribuido de manera equitativa entre todas las alcaldías, sin distinción política”. “A finales de mayo empieza a llegar el equipo que prometimos para todas las alcaldías, sin sectarismo político, parejo para todos”, destacó el gobernante.

El titular del Ejecutivo precisó que se trata de entre mil 800 y dos mil máquinas, que incluyen tractores, motoniveladoras (patrol), vibrocompactadores, retroexcavadoras, tanques de agua con capacidad de dos mil litros y volquetas de siete metros cúbicos. El mandatario destacó que esta iniciativa busca descentralizar la gestión y evitar que los alcaldes tengan que trasladarse a la capital para solicitar apoyo. “Ahora ellos van a poder resolver sus problemas directamente en sus municipios”, afirmó el presidente. El mandatario destacó los avances en infraestructura vial, especialmente en el tramo que conecta el desvío de La Barca con Tela, y reiteró su compromiso de supervisar personalmente las obras.