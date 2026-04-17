Habría resultado con lesiones en el cerebro: Hernán Martínez, tiktoker que sufrió un accidente

Hernán Martínez es un joven creador de contenido muy querido que, tras haber sufrido un aparatoso accidente en Tegucigalpa, se encuentra en estado reservado.
Durante este proceso, el joven ha recibido el apoyo de sus seguidores, quienes se mantienen atentos a su evolución, así como de sus familiares, que no han dejado de pedir oraciones por su recuperación.
El joven compartía en sus redes sociales videos sobre cortes de carne, asados y diversos pasatiempos, además de contenido de humor. En TikTok acumula más de 60,000 seguidores.
Se presume que Martínez es propietario de su propio emprendimiento, dedicado a la venta de cortes de carne para asado, ya sazonados y marinados con su propio estilo. También ofrece la venta de anafres, limpieza de parrillas, entre otros servicios.
¿Qué daños sufrió tras el accidente? La también creadora de contenido y empresaria, Christa Hernández, quien es tía de Hernán, ha estado solicitando a través de sus redes sociales que no dejen de orar por él y aseguró que aún se encuentra en estado delicado.
En una publicación en su cuenta de Instagram, la joven reveló que el creador de contenido habría sufrido daños en su cerebro a causa del accidente.
Esto escribió Christa: “Sigue muy delicado, esto no puede ser el final. Sigamos orando. Pidamos a Dios que su cerebro sea restaurado completamente, que cada parte vuelva a la normalidad”.
La joven también expresó: “Este dolor es inmenso, pero creemos en los milagros y en el poder de la oración. Nuestro muchachito es fuerte y sabemos que puede salir adelante. No dejemos de orar ni un solo momento”.
“Señor, te suplicamos que lo sanes, que lo levantes, que le devuelvas la vida y la salud”, escribió la joven, quien ha compartido varios mensajes solicitando oraciones por el joven.
De acuerdo con reportes preliminares, el accidente ocurrió la noche del miércoles 15 de abril en el anillo periférico de la capital, cuando Martínez se trasladaba en un vehículo tipo pick-up junto a otras personas, quienes también resultaron heridas.