IICA ofrece a Honduras apoyo para transformación agrícola y seguridad alimentaria

San José, Costa Rica.- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) reafirmó este viernes su apoyo a Honduras para avanzar hacia una transformación agrícola y para iniciativas que contribuyan a la seguridad alimentaria y la eliminación del hambre. El director general del IICA, Muhammad Ibrahim, sostuvo en Tegucigalpa una reunión con el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, en la cual se abordaron diversos asuntos relacionados con la agricultura en los que el instituto puede brindar su apoyo técnico. Algunos de los temas abordados en la reunión fueron "la transformación de los sistemas alimentarios mediante la cooperación técnica, así como el fortalecimiento de capacidades, el diseño y la implementación de políticas públicas y la movilización de recursos", explicó el IICA.

Resaltó además que Honduras en este momento "visibiliza al sector agropecuario como un gran movilizador del crecimiento económico y como un inductor de prosperidad social, especialmente en las zonas rurales". Ibrahim informó a Asfura sobre el trabajo del IICA en el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación para construir sistemas alimentarios resilientes y explicó cómo los esfuerzos del organismo están contribuyendo al plan del gobierno hondureño para eliminar el hambre y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, detalla la información oficial. Otros asuntos de interés fueron el combate de plagas y enfermedades transfronterizas como el gusano barrenador del ganado, el hongo Fusarium Raza 4 Tropical (R4T) que afecta al sector bananero, la gripe aviar y la Peste Porcina Africana.