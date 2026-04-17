La invitaron a Trujillo y la llevaron a la muerte: cronología del crimen de Katherine Mejía

La noche del miércoles 15 de abril, Katherine Mejía salió de su vivienda luego de que su presunta pareja, identificada como Óscar Adonis, la invitara a un viaje a Trujillo, Colón. Sin embargo, él mismo reveló que la sacó de su casa bajo engaño, tras asegurar que fue amenazado para llevarla a un lugar donde la asesinarían. Aquí la cronología del caso.
Óscar Adonis, presunta pareja de Katherine Mejía, fue capturado junto a otras tres personas tras ser señalado como sospechoso de su crimen ocurrido en Tocoa, Colón, en la zona norte de Honduras.
Al ser ingresado a una estación policial, el joven se detuvo ante los reporteros y aceptó su implicación en el crimen, el cual fue cometido con saña. Sin embargo, aseguró que todo lo hizo obligado.
Confesó que él “tenía una relación a escondidas con Kathy Mazorca” desde hace dos semanas, y que los asesinos sí sabían del noviazgo, por lo que decidieron usarlo a él como cómplice para acercarse a ella. “Ellos me interceptaron y quisieron que yo les ayudara con eso, amenazándome y todo. Y no tuve otra opción”, confesó.
“Yo y ella estábamos encima de la moto a punto de partir porque íbamos rumbo a Trujillo, cuando ellos ya tenían planeado todo, yo ya sabía, pero no tenía cómo advertirle a mi pareja. Entonces tuve que acceder y ahí estábamos los dos, me apuntaron con armas, le apuntaron a ella, me la bajaron (de la moto), de ahí la montaron (al carro) y regresaron por mí y me dijeron que también caminara con ellos”, dijo Adonis.
Explicó que a él lo dejaron adentro del carro amarrado y con la boca tapada, mientras "miraba como Abigaíl y Melissa la tomaban del pelo y le levantaron la cabeza para que Jeffrey Hernández le cortara el cuello a ella".
“Todo el crimen fue luego de la muerte de alguien conocido como "El barbero", quien era el esposo de Abigaíl. "Supuestamente, mi pareja (Katherine) fue quien lo mandó a matar y por eso fue que le vino la muerte a ella", explicó.
A Katherine Mejía la asesinaron frente al hospital San Isidro, en Las Palmeras, entre las 8:30 p. m. y 9:00 p. m., lugar donde la bajaron golpeándola y empezaron a puñalearla sin piedad, confesó su presunta pareja.
El hallazgo del cuerpo de Katherine Mejía se produjo en una solitaria plantación de palma africana en las cercanías de Tocoa, departamento de Colón, en la zona norte de Honduras.
Un campesino de la zona relató que fueron unos niños quienes encontraron el cadáver mientras buscaban leña. La madre de la joven llegó a la escena, donde dijo que lo último que supo de ella era que saldría a pasear con un amigo, versión que coincide con la mencionada por Adonis.