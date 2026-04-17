Alaina Scott, hija de Eminem, da a luz a su primera hija

Alaina Scott, hija adoptiva del rapero Eminem, dio a luz el 14 de abril de 2026 a su primera hija, Scottie Marie Moeller, fruto de su matrimonio con Matt Moeller.
La noticia fue confirmada dos días después a través de un comunicado en Instagram, acompañado de fotografías de la recién nacida en la sala del hospital.
El nombre elegido tiene un vínculo familiar directo. Scott explicó que "Scottie" es un homenaje a sus "scott sisters", en referencia a las mujeres de su familia que comparten ese apellido.
"Las mujeres que le han dado al nombre y a mi vida tanto significado", escribió la esteticista de 33 años.
El nacimiento de Scottie Marie convierte a Eminem en abuelo por segunda vez. En abril de 2025, Hailie Jade, hija biológica del rapero y su ex Kim Scott, tuvo a su hijo Elliot junto a su esposo Evan McClintock.
Desde Instagram, Hailie felicitó a su hermana y adelantó que Elliot ya espera conocer a su prima.
Scott y Moeller se casaron en 2023 tras más de siete años de relación. El compromiso se formalizó en diciembre de 2021.
Eminem adoptó legalmente a Alaina a principios de la década de 2000, ante la situación de su madre biológica, hermana de Kim Scott, quien murió en 2016 por una presunta sobredosis.