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Alaina Scott, hija de Eminem, da a luz a su primera hija

Alaina Scott, hija adoptiva del rapero Eminem, dio a luz el 14 de abril a su primera hija junto a su esposo Matt Moeller. La recién nacida se llama Scottie Marie

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 17:03
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Alaina Scott, hija adoptiva del rapero Eminem, dio a luz el 14 de abril de 2026 a su primera hija, Scottie Marie Moeller, fruto de su matrimonio con Matt Moeller.

 Foto: Instagram
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La noticia fue confirmada dos días después a través de un comunicado en Instagram, acompañado de fotografías de la recién nacida en la sala del hospital.

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El nombre elegido tiene un vínculo familiar directo. Scott explicó que "Scottie" es un homenaje a sus "scott sisters", en referencia a las mujeres de su familia que comparten ese apellido.

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"Las mujeres que le han dado al nombre y a mi vida tanto significado", escribió la esteticista de 33 años.

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El nacimiento de Scottie Marie convierte a Eminem en abuelo por segunda vez. En abril de 2025, Hailie Jade, hija biológica del rapero y su ex Kim Scott, tuvo a su hijo Elliot junto a su esposo Evan McClintock.

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Desde Instagram, Hailie felicitó a su hermana y adelantó que Elliot ya espera conocer a su prima.

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Scott y Moeller se casaron en 2023 tras más de siete años de relación. El compromiso se formalizó en diciembre de 2021.

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Eminem adoptó legalmente a Alaina a principios de la década de 2000, ante la situación de su madre biológica, hermana de Kim Scott, quien murió en 2016 por una presunta sobredosis.

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