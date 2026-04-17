¿Quiénes pueden ser electos para sustituir en el cargo a Marlon Ochoa y a Mario Morazán?

Según la Constitución de la República de Honduras, específicamente en los artículos 51, 52 y 53, se establece que para ser electo en cargos públicos como los del Consejo Nacional Electoral (CNE) o el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la persona debe ser hondureña por nacimiento, estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y no encontrarse suspendida o inhabilitada legalmente.