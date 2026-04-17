Masivos corte de energía eléctrica programados para este sábado 18 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) detalló las zonas que permanecerán sin el servicio este sábado 18 de abril. Según el calendario oficial, se trata de cortes masivos que afectarán distintos sectores del país debido a trabajos programados en la red eléctrica. Las autoridades recomendaron a la población tomar las precauciones necesarias, ya que en algunas zonas la suspensión del servicio podría extenderse por más de seis horas.

San Pedro Sula de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Col. Panting, col. Suyapa, col. Suyapa Anach, col. Providencia I y II, col. San Antonio I y II, residencial Las Acacias, col. San Isidro, col. 10 de Septiembre, col. Ebenezer, col. Villa Rica, col. Santa Ana, col. Montebello, col. Los Laureles, col. 15 de Septiembre, col. Los Tamarindos, col. Los Mangles, Gran Central Metropolitana, Café Continental, Oficina de Recursos Naturales, Sogimex, Canasa, Campo Agas, Funymaq, Becamo.

Tela, Arizona, Esparta, Atlántida de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Tela, Arizona y Esparta, Atlántida. Morazán, Yoro: (L309 sector Lean), gasolinera Puma Venecia, Villas Elizabeth, talleres de las Aldeas SOS, col. Venecia, col. Villas del Carmen, col. El Edén, bo. El Sauce, aldea Lancetilla, bo. El Campo Elvir, bo. Miramar, bo. La Bolsa, Maxi Despensa, Hospital Viejo Tela Integrado, col. Grandt, bo. Hiland Creek (sur), aldea Piedras Gordas, aldea Cedros, aldea Cabeza de Indio, bo. El Retiro, bo. La Laguna, col. 15 de Septiembre, rancho La Fortuna, col. Las Lomas, res. Florens, col. Nuevo Amanecer, aldea km 4, col. Quebrada de Arena, aldea El Boquete, aldea La Ensenada, bo. Delicias (Triunfo de la Cruz), aldea Triunfo de la Cruz, res. Mar Bella, aldea km 7, aldea km 8, aldea Las Palmas, aldea San Martín, aldea 3 de Mayo Cedros, aldea km 12, Matas del Atlántico, aldea La Leona, aldea Hicaque, aldea Planes de Hicaque, aldea Planes de Tiburón, aldea km 16, aldea km 17, aldea Sisama, aldea San Francisco de Saco, aldea Tiburones, col. Ayala, aldea Coloradito, municipio de Arizona, col. San Alejo (Arizona), col. Brisas de Lean (Arizona), aldea Santa María, aldea La Suiza, desvío Lean (hacia arriba), aldea El Empalme, aldea Hilamo Nuevo, aldea Hilamito, aldea Hilamo Viejo, aldea El Retiro, aldea Mezapa, col. El Edén (Mezapita), aldea Mezapita, generador Semsa, generador Mangungo, generador Matarras, col. Reyes (Mezapita), col. Suyapa (Mezapita), aldea El Astillero, aldea Matarras, aldea Las Lomas, aldea La Aurora, aldea El Guayabo, col. La Guillén (San José de Texiguat), aldea San José de Texiguat, aldea La Bomba, aldea Nueva Florida, col. Satélite (Nueva Florida), aldea La Unión Santa Fe, aldea Lempira, aldea La Concepción, aldea Buena Vista, aldea Buena Vista (El Barro), aldea La Yusa, aldea El Astillero (fábrica de aceite Empacadora del Atlántico), aldea El Coco, aldea Las Piedras, aldea Santa Lucía, aldea Mojimán, aldea Cangélíca Abajo y Cangélíca Arriba, aldea San Juan Lempira, aldea El Zapote, aldea Las Delicias, aldea Las Suyapas, aldea Morazán, aldea El Dorado (desvío Lean hacia La Ceiba), aldea Río Chiquito, aldea Barranquilla (desvío Lean hacia abajo), aldea El Jazmín Arriba y Jazmín Abajo, aldea París de Lean, aldea Flores de Lean, aldea Las Delicias del Cacao, aldea Ceibita Way, aldea El Sitio, aldea Colorado Barra, aldea Nueva Goo, aldea Cayo Venado, aldea Las Rositas, aldea Sombra Verde, aldea Campo Nuevo, aldea Wachipilín, aldea La Tarraloza (Esparta), aldea Agua Caliente. (L309 sector San Alejo): col. Ruth García, col. Milenium etapa II y III, aldea km 4 carretera a Tornabé, Indura Beach Hotel and Resort, aldea Puerto Arturo, Fondo Ganadero (Puerto Arturo), aldea La Esperanza, proyecto Colprosuma, aldea La Esperanza Santiago, col. Canadá (La Esperanza), aldea Nueva Esperanza, aldea La Tarraloza (Tela), aldea km 7 (sector San Alejo), col. Buena Vista, aldea El Junco, col. Los Pinos (El Junco), aldea El Guano, aldea km 10, km 11, km 13, aldea San Martín (El Jute), aldea El Jute, km 14, km 15, km 16, aldea El Milagro etapa 1 y 2, aldea Arena Blanca, aldea Cerritos, aldea La Montañita, aldea Citronela, aldea La Ica, aldea Buenos Aires, col. Richard Wayfort, aldea San Alejo, aldea Uluita, aldea Los Patos, aldea Los Cocos, aldea Morejen, aldea Agua Blanca, aldea Peimán, aldea La Fortuna, aldea La Unión, aldea Villa Franca, La Tusa (Agua Chiquita), aldea Agua Chiquita, aldea Los Cerritos (Laguna de Los Micos).

Tela, Atlántida de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Hospital Tela Integrado, zona militar, 4 Batallón, col. 19 de Julio, col. Solidaridad, res. Yamil, res. Venecia, urbanización Venecia, res. Las Palmas I y II, barrio Venecia, Aldeas SOS Infantiles, col. Milenium etapa I y II, urbanización Andino, bo. Las Brisas, bo. La Curva, res. Porto Bello, bo. Buena Vista, col. 15 de Enero, col. Sitraterco, col. Romero Larios, col. Monte Fresco, residencial Santa Isabel, res. Zacapa, col. San Alejo, bo. El Paraíso, col. 4 de Enero, res. Pelican, col. Municipal, col. Flores del Paraíso, col. Murillo, aldea Nuevo San Juan, aldea San Juan, Villas San Juan del Mar, Villas Honduras Shores Plantation, aldea Tornabé, bo. Independencia, Hotel Villas Telamar Resort, bo. Webarich, bo. Water Tank, bo. La Isla, bo. Los Profesores, bo. El Centro (norte), barrio El Centro (sur), bo. San Antonio, bo. San José, col. Ciudad Perdida, bo. La Estación, bo. Morazán, bo. Suyapa, bo. Buenos Aires, col. Sitramedyhs, bo. Lempira, bo. Terencio Sierra, col. Beatriz Thibaud, bo. Hiland Creek (norte).

La Ceiba de 8:00 a. m. a 4:00 p. m

Col. Los Bomberos, res. Atlante, col. Los Fuertes, col. Buenos Aires, Unicath (Universidad Católica de Honduras), col. Miraflores, res. Las Colinas, Lomas de Buenos Aires, col. Merrén, col. Melgar #2, col. Villa H, col. San Juanes, bo. Mejía, col. Bantral, bo. Independencia, col. Los Portales, bo. Solares Nuevos, ave. Morazán desde centro comercial Uniplaza hasta la funeraria San José, bulevar 15 de Septiembre desde cementerio bo. Mejía hasta esquina de Banco Central, ave. La República desde Casa Rafael hasta el parque central. Col. Dantoni, col. Edén, col. Sitrafa, col. Sitramedys, col. La Portuaria, Hospital Atlántida (nuevo), Hospital Suizo Hondureño, col. Sitramacsa, col. Piñanza, col. Hondutel, col. Esquipulas, col. Miramar, col. La Culata, col. Villa Real, col. Los Locutores, col. Alambra, col. Sutrafco, Policía Nacional de Tránsito, col. El Dorado, Infop, mercado San José, UTH, plantel ENEE, col. Los Maestros, Energua, calle 8 desde zona Mazapán hasta Banco de Occidente, ave. La República desde hotel París hasta centro penal, ave. San Isidro desde Burger King hasta muelle fiscal, Hotel Art Deco bo. Inglés, bo. Higuerito, calle desde el centro penal hasta colegio San Isidro, Hospital Euro-Honduras, Hospital Centro Médico.

La Ceiba, El Porvenir, San Francisco, Esparta, La Masica de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Col. López Bonito, res. Pico Bonito, col. Alemán Bendeck, col. Mitch, col. Narciso Hernández, col. 9 de Septiembre, col. 13 de Abril, col. Elisia, municipio de El Porvenir, aldea Montevideo, aldea de Burgos, aldea El Pino (desde gasolinera hacia La Ceiba), aldea El Pino (desde gasolinera hacia Tela), aldea de Caracas, aldea La Unión, aldea Monte Pobre, aldea El Bambú, aldea Cáceres, aldea El Gancho, aldea Orotina, aldea Saladito, aldea Camelias, aldea El Chorizo, municipio de San Francisco, col. Hyde, escuela JFK, aldea San Francisco Viejo, aldea La Frutera, 4.º Batallón de Infantería, aldea Santa Ana, Caicesa, aldea El Naranjal, municipio de La Masica, aldea La Cumbre, col. Alemana, Pozo Zarco, Río Cuero, aldea Monte Negro, aldea Trípoli, col. Los Indios, aldea Punta de Rieles, El Embarcadero, aldea Tierra Firme, aldea San Antonio, aldea Agua Caliente, aldea El Oro, aldea San Juan Benque, res. Villa Real, San Juan Pueblo, hidroeléctrica Los Laureles, hidroeléctrica Contempo, col. Brisas de América, aldea Siempre Viva, aldea Lombardía, aldea Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, aldea El Suspiro, aldea Los Cerritos, aldea San José, La Guadalupe, La Ensenada, municipio de Esparta.

La Ceiba de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Col. Villa Linda, col. Los Pinos, col. Satélite, col. Las Vegas, bo. Danto, col. Melgar #2, col. Gonzalo Rivera, Villas Catleen, Danto Arriba, bombas SANAA, col. La Esperanza, col. Yesenia Castillo, col. Dantillo, col. Villas del Carmen, col. Las Delicias, col. San Juanes, col. San Martín, col. Las Flores, col. La Ponce, col. Monte Cristo, col. Ramón Leva (Barranco Chele), res. San Gabriel, Leyde, col. Palmira, res. Quinta San Fernando, col. Casa Blanca, col. Villa Santa Lucía, CRILA, col. Bajos de Palmira, col. Trejo, col. Universidad, col. Los Fotógrafos, col. Vista al Mar, col. El Búfalo, col. Gracias a Dios, col. Menonita, col. 26 de Junio, col. Lomas de Palmira, iglesia Gran Comisión, col. Rodas, col. Armenia Bonito, CURLA, aldea Armenia Bonito, col. Marisol 1 y 2, Villa Romana, col. Vista Palmira, col. Sitraleiyde, col. Nueva Era, Aeropuerto Internacional Golosón, col. Roberto Padilla, col. Miramontes, col. 15 de Septiembre, col. Club de Leones, col. El Confite, col. Irías Navas, col. Villa Olímpica, col. Carril del 7, col. Carril del 8, col. Xochimilco, col. Municipal, col. Bonitillo, col. Rivera del Caribe, col. Cerrato, col. 1.º de Mayo. Ramal escuela Palmeras, col. San Isidro, col. Alameda, col. Los Laureles, Cervecería Hondureña, col. Casa Blanca, col. Los Bomberos, col. Nueva Esperanza, cuenca río Cangrejal (aldea El Naranjo, Las Mangas, aldea El Pital, aldea Río Viejo, aldea Yaruca, aldea Los Vegas, aldea Toncontín, aldea Urraco), col. Lempira, col. Herrero, col. San Judas, col. Azcona, col. Margie Dip, col. San José, col. Murcia, col. La Margarita, col. Suyapa, col. Canelas, Altos de Las Canelas, col. Las Mercedes, Plaza Premier, col. El Toronjal 1 y 2, Mall Mega Plaza, Plaza Premier Toronjal, Diunsa, Hospital Vicente D’Antoni, carretera CA-13 desde gasolinera Texaco Cangrejal hasta hotel Emperador. Col. Villa del Este, col. Santander, col. Villa Hermosa, col. Magnolia, col. La Pizatty (sur), col. Riviera, col. Las Acacias (oeste), col. Panayotti, Hospital Oken’s, col. Bella Vista, col. Carmen Elena, col. El Sauce, bo. Alvarado, bo. La Merced (oeste), bo. Imán (oeste), bo. Potreritos, ave. 14 de Julio desde Plaza Las Banderas hasta mercado San Isidro, ave. San Isidro desde Maxi Despensa hasta escuela Morazán, Hospital Medicentro. Col. El Manantial, col. Pizatty (norte), col. Las Acacias (este), col. Irías, col. Kawas (oeste), col. Sierra Pina, bo. San Miguel, col. Zelaya, bo. Alvarado (este), col. El Naranjal, CREDIA, bo. La Merced (este), bo. Imán (este), col. Saúl Guardado, bo. La Gloria, estadio Ceibeño, bo. La Julia, col. Sarmiento, col. Pineda, bo. Los Luchadores, col. Los Cedros, bo. La Isla, bo. La Barra, Zona Viva.

La Ceiba, Jutiapa, Balfate de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Col. El Roble, col. Los Doctores, res. Villa Mayte, res. Quinta Los Laureles, res. Monte Carlo, res. Monte Real, res. Monte Verde, res. Los Olivos, res. Andalucía, res. La Villa, res. La Gloria, res. San Jorge, aldea Satuyé, res. Vistas de Satuyé, Boca Vieja, aldea Perú, res. Lomas del Perú, Rancho Lima, res. La Colonia, aldea Río María, aldea Piedra Pintada, aldea Corozal, Villa Nuria, res. La Ensenada, aldea Cuyamel, res. Villa Corinto, aldea Sambo Creek, aldea Granadita, aldea Roma, aldea Salitrán, Quebrada Grande, aldea Agua Dulce, aldea Cacao, municipio de Jutiapa, aldea Nueva Armenia, aldea Aguacate línea 2, aldea Belaire, aldea Cefalú, aldea California, aldea Piedras Amarillas, aldea La Masica, aldea Entelina, aldea Tómala, aldea Los Olanchitos, aldea Corralitos, aldea Santa Fe, aldea Cantor, aldea Ilamapa, aldea Papaloteca, aldea La Bomba, aldea El Diamante, aldea Venus, aldea Nicaragua, aldea Lis Lis, aldea Balfate, aldea Río Esteban, aldea Río Coco, aldea Limeras, aldea Las Crucitas, El Carbón, aldea Lucinda, hotel Palma Real, generador La Gloria, hospital Loma de Luz.

Sabá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Sabá (colonias y barrios): bo. Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, col. Alemán, Brisas de Monga, centro de Sabá, col. La Castellana, Cholomeña, col. Suiza, col. Las Palmas, col. Palma Real, col. Pradera I, II, III y IV, col. La Standard, col. Bella Vista, col. Hábitat, bo. Colombia, Monte Fresco, coop. Sabá. Sabá (aldeas): Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo, Standard Fruit Co. (empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia).

Sabá, Tocoa de 8:00 a. m. a 4:00 p. m

Tocoa (aldeas): Luzón Palmeras, Tiburones, Paguales, Barranco Chele, Prieta, Lérida, Chiripa, Cuaca, Isletas, Standard Fruit Co. (empacadoras, Guanacaste, La Paz y Santa Inés).

Sabá, Sonaguera, Tocoa de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Sonaguera (colonias y barrios): Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, bo. Las Flores, Los Montillos, bo. Arriba, El Centro, bo. Cotacol, bo. Monte Fresco, Los Laureles, Los Castaños, col. 25 de Septiembre, bo. Abajo, col. Morazán, col. Wilfredo Ortíz, bo. San Martín, col. Porvenir. Sonaguera (aldeas): Carrioles, Sabana de Útila, Juan Lázaro, Útila, El Tapón, col. 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, La Jigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Bella Vista, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente, col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Río Arriba, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces, Lanza.

Bonito Oriental, Limón, Colón de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Carbonales, Bonito Oriental, La Esperanza (Playa de Ganado, La Polla, Antigual), El Plantel, Machones, gasolinera Uno Bonito, El Feo, plantaciones de Standard Fruit Co., Piedra Blanca, Francia, Limoncito, municipio de Limón, Plan de Flores, Farallones, Icoteas.

Trujillo, Santa Rosa de Aguán, Santa Fe, Colón de 8:00 a. m. a 4:00 p. m

Parte de Corocito, Santa Rosa de Aguán (Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguán), Agua Amarilla, Chapagua, Tarros, Honduras Aguán, margen izquierda (Río Claro, 5.º Batallón, Agropalma, Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena, La Brea), Tumbador, Marañones, Nueva Marañones, Guadalupe Carney, Silín, Moradel, Castilla (Puerto Castilla, ENP —Empresa Nacional Portuaria—, Standard Fruit Co., base naval). Trujillo (barrios y colonias): bo. El Centro, Río Negro, El Cerrito, col. Eduardo Castillo, La Quinta, El Centro, Limonal, El Naranjal, Buenos Aires, Conventillo, La Bolsa, Miramar, 18 de Mayo, Cristales, bo. San Martín, col. Sixto Cacho, col. Manuel Bonilla, sector de la playa, col. 19 de Abril, Jericó, col. Los Maestros, Capiro, centro, Hospital Salvador Paredes, centro penitenciario. Municipio de Santa Fe: San Antonio, Guadalupe, playas de Mojaguay, Cunda, hidroeléctrica Betulia, Betulia.

Tocoa, Colón de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Tocoa (aldeas): parte de Corocito, Palmichal, San José del Cinco, El Briche, Quebrada de Agua, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio, La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre, res. Prado Verde. Tocoa (barrios y colonias): bo. El Centro, bo. Abajo, bo. Buenos Aires, El Edén, Colón, La Esperanza, bo. Las Flores, La Brasavola, La Génesis, bo. El Estadio, bo. Las Brisas, La Norteña, bo. Manga Seca, Naciones Unidas, San Isidro, col. Miraflores, La Jiret, La Génesis, Palmeras, Mall Megaplaza, col. Toronjal, Los Doctores, Salomón Martínez 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán 2, Las Uvas, 18 de Septiembre, hospital San Isidro, Bomberos, San Isidro, Los Pinos, La Ceiba, La Independencia, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, Manga Seca, La Occidental, El Pedregal, DIPPSA, Texaco Basha, Hospital Bajo Aguán (privado). Tocoa (aldeas): Guapinol, La Concepción, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, Cayo Campo, La Bolsa I y II, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio, La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre, res. Prado Verde.

Olanchito, Yoro (municipio de Arenal) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2, Trojas 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, aldea Calpules, aldea Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo, colonia Guadalupe.

Olanchito de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Olanchito (aldeas): Carril, Coyoles aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos, Sabana.

Olanchito, Yoro de 8:00 a. m. a 4:00 p. m

Olanchito (colonias y barrios): bo. El Centro, col. Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, bo. La Estación, col. Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 de Noviembre, 15 de Septiembre, 8 de Febrero, Rosa Luque, Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Monte Fresco, Miraflores, Satélite, Jagua(s) Abajo y Arriba, bo. Arriba, El Triángulo, Marco Tulio, La Torre, bo. Abajo, Miranda Quezada, Hospital Aníbal Murillo Escobar. Olanchito (aldeas): Sutrasfco, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, Sitraproadasa, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril, Sabanas de Ceibita. Olancho (aldeas): La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja, Puerto Escondido, Caicesa, El Puente, Empacadoras Barimasa, El Cinco.

El Negrito, Yoro / Tela de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Aldea Las Delicias, aldea Toyos, aldea La 34, aldea El Naranjo, aldea El Aguacate, aldea El Portillo Delicias, Pajuiles Procon, Zoilabé, Santiago, Las Eses, Las Metalias, aldea Planes.

El Negrito / El Progreso de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.