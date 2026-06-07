La última publicación y el deseo que no pudo cumplir el periodista Marco Rodas, ahogado en El Salvador

Incluso, esta fotografía, que él mismo publicó hace casi tres años para felicitar a su abuela Blanca en el día de su cumpleaños, es el relato de cómo desde niño tenía claro el camino que seguiría: "Marquitos, ¿sabés cuál fue tu primera palabra?", le preguntaba su abuela a menudo, antes de recordar una emotiva anécdota, la cual él aceptaba que se sabía de memoria, pero que fingía no recordar con tal de no perderse la oportunidad de escucharla de los labios de aquella mujer que él tanto amaba y que cumplía años apenas una semana antes que él, siendo esta una casualidad que estrechaba su vínculo.