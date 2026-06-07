La última publicación y el deseo que no pudo cumplir el periodista Marco Rodas, ahogado en El Salvador

El periodismo hondureño está de luto tras el trágico deceso del joven Marco Tulio Rodas Matamoros, quien murió a los 28 años tras ahogarse en una playa de El Salvador.
Rodas Matamoros se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y se desempeñaba como productor en Deportes TVC.
Su pasión por el deporte lo había llevado a importantes escenarios, aunque no como protagonista directo, pues su trabajo estaba tras las cámaras y los micrófonos.
Su deceso se registró el sábado 6 de junio de 2026, en la playa El Zonte, en el oriente de El Salvador. El joven había llegado al vecino país para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, pero debido a la fuerte marea fue arrastrado por el mar y falleció. La Guardia de Protección Civil del vecino país confirmó el fallecimiento tras recuperar su cuerpo. En el incidente fueron rescatados con vida: Leni Rosales, de 27 años, y Abel Sabillón, de 30, ambos de nacionalidad hondureña.
Tras su deceso, diversos compañeros de trabajo y colegas de Marco se pronunciaron apesarados, pues el joven, que el próximo 23 de junio cumpliría 29 años, era muy apreciado en el gremio y destacaba como un comunicador esforzado y dedicado.
Horas antes de morir, Marco había publicado fotografías del mar y de las zonas comerciales que visitó en El Salvador, sin imaginar que sería lo último que sus familiares y amigos sabrían de él.
Las publicaciones que quedaron en sus redes sociales dan fe de que Marco, desde pequeño, disfrutaba de los deportes, al punto que siempre soñó con vivirlo desde el entorno del periodismo.
Incluso, esta fotografía, que él mismo publicó hace casi tres años para felicitar a su abuela Blanca en el día de su cumpleaños, es el relato de cómo desde niño tenía claro el camino que seguiría: "Marquitos, ¿sabés cuál fue tu primera palabra?", le preguntaba su abuela a menudo, antes de recordar una emotiva anécdota, la cual él aceptaba que se sabía de memoria, pero que fingía no recordar con tal de no perderse la oportunidad de escucharla de los labios de aquella mujer que él tanto amaba y que cumplía años apenas una semana antes que él, siendo esta una casualidad que estrechaba su vínculo.
"Gooooooooooooool", recordaba la abuela con respecto a la primera palabra de su nieto. Antes de finalizar el relato con la siguiente frase, según confió Marco a sus seguidores: "Ella finaliza siempre con la misma frase: 'mijo, cuide su corazón y sus sueños, que Dios me va a dar vida para verlo narrar el partido de su vida; Es una promesa que Él cumplirá'".
Lamentablemente, aunque el periodismo le dio muchos momentos de gloria a él y a su familia le permitió verlo feliz, ejerciendo lo que tanto amaba, Marco se fue antes que su abuela y con ello todos los sueños quedaron en pausa.
En su joven carrera el periodista hondureño tuvo la oportunidad de compartir espacios con reconocidas figuras del deporte nacional como el exjugador Carlos Pavón y el exfutbolista y entrenador hondureño Ramón "Primitivo" Maradiaga, entre otros.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) emitió un pronunciamiento de duelo por el deceso de su agremiado y decretó tres días de luto sin suspensión de labores, mientras que la casa televisiva donde él laboraba dedicó emotivas palabras de reconocimiento y agradecimiento hacia su desempeño, el cual será recordado entre sus compañeros.