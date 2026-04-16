Presupuesto reformulado 2026: recorte en 64 instituciones y aumento en 25

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> El proyecto de Presupuesto de la República 2026 reformulado implica una reducción de fondos en al menos<b> 64 instituciones públicas</b>, mientras que 25 registran un aumento con respecto a la iniciativa original.La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó a detalle el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de Nasry Asfura al <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/congreso-alista-presupuesto-inversion-millonaria-mas-fondos-municipales-NE30160629" target="_blank">Congreso Nacional</a> y lo comparó con el formulado a finales de 2025 por la administración de la expresidenta Xiomara Castro.Además de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/gobierno-aprueba-proyecto-presupuesto-general-reduccion-25-mil-millones-lempiras-KE30074824" target="_blank">una reducción general del 5.3 por ciento entre ambos proyectos (por el orden de 25 mil millones de lempiras)</a>, el nuevo proyecto aplica drásticos ajustes a la mayoría de las 116 instituciones, unidades y líneas presupuestarias. En apenas 27 no hay ningún tipo de cambio.