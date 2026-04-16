Presupuesto reformulado 2026: recorte en 64 instituciones y aumento en 25

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto de Presupuesto de la República 2026 reformulado implica una reducción de fondos en al menos 64 instituciones públicas, mientras que 25 registran un aumento con respecto a la iniciativa original. La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó a detalle el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de Nasry Asfura al Congreso Nacional y lo comparó con el formulado a finales de 2025 por la administración de la expresidenta Xiomara Castro. Además de una reducción general del 5.3 por ciento entre ambos proyectos (por el orden de 25 mil millones de lempiras), el nuevo proyecto aplica drásticos ajustes a la mayoría de las 116 instituciones, unidades y líneas presupuestarias. En apenas 27 no hay ningún tipo de cambio.

Entre las 64 instituciones que reportan una contracción de fondos sobresale la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con la mayor disminución bruta, por el orden de 5,900 millones de lempiras. La partida para la empresa pública decrece de L65,400 millones a L59,500 millones. Igualmente sucede con la Secretaría de Energía (Sen), con una caída similar —un ajuste de L13,900 millones a L8,000 millones—, y después está la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con una reducción de L3,600 millones en la propuesta reformulada, lo que representa casi la mitad de la propuesta original, fijada en L8,200 millones.

Estas son las principales entidades que resienten la reducción presupuestaria general, una apuesta del actual Gobierno para cumplir con el objetivo de ahorro y eficiencias del dinero público. El Gobierno anterior formuló un presupuesto por L469,249 millones de lempiras, mientras que la presente administración lo baja a L444,266 millones.

Ajuste presupuestario

Si bien el renglón de Servicios Financieros, conocido como la polémica partida confidencial bajo el código 449, aparentemente sufre un recorte de un poco más de L5,700 millones, la administración crea la Administración de Pasivos Contingentes e Imprevistos, una figura equivalente según varios expertos. Esta partida recibirá L5,200 millones, por lo que el balance final deja una reducción neta de casi L500 millones. Justamente, si se califican los Pasivos Contingentes de manera aislada, se convierten en el renglón con mayor incremento. Le siguen Sedesol, que crecería de L500 millones a L2,600 millones (un incremento de L2,100 millones). Continúa en el listado la Secretaría de Salud (Sesal), con casi L1,600 millones de aumento, al pasar de L29,700 millones a L31,300 millones; y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), con un ajuste de más de 1,500 millones; su presupuesto estaba casi en L16,000 millones y se fija en L17,500 millones.

Deudas y salarios

Aunque el discurso apunta a inversión y desarrollo, la estructura del gasto cuenta otra historia, ya que el 26.2% (equivalente a L116.3 mil millones) del presupuesto se va en sueldos y salarios. El 18.4% (L81.9 mil millones) en pago de deuda y el 16.9% (L74.9 mil millones) en transferencias. En conjunto, más del 60% del presupuesto ya está comprometido en gastos antes de ejecutar obras o proyectos de impacto.Y aunque la deuda y algunas transferencias se reducen levemente frente a la propuesta anterior, siguen representando una fuerte presión sobre las finanzas públicas.