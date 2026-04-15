¿Qué disminuyó Finanzas para la reformulación del presupuesto 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Las principales cuatro instituciones públicas de Honduras reflejan un incremento presupuestario superior a 3,000 millones de lempiras.
Estas entidades concentran el 23.2%, es decir 103,411.6 millones de lempiras del presupuesto general reformulado de ingresos y egresos de la República para 2026, el que asciende a 444,265.8 millones de lempiras, constató EL HERALDO al analizar el proyecto modificado por la Secretaría de Finanzas (Sefin).
A la Secretaría de Educación (Seduc) se le asignaron 46,460.1 millones de lempiras para este ejercicio fiscal, siendo la institución con el mayor aumento presupuestario de 3,704.4 millones de lempiras comparado a 2025 cuando se le aprobaron L42,755.7 millones.
De 31,275.3 millones de lempiras es la partida autorizada a la Secretaría de Salud (Sesal) para este año y que al contrastarlo con el pasado período de 12 meses se le concedieron L29,270.7 millones, que implicó una variación de L2,004.6 millones.
En el caso de la Secretaría de Seguridad reporta una subida presupuestaria de 1,830.3 millones de lempiras, por lo que dispondrá de L13,307.2 millones.
De L10,844.8 millones a L12,369 millones pasó la partida de la Secretaría de Defensa (Sedena) que implica un crecimiento interanual de L1,524.2 millones.
Montos por administración
Para la administración central se destinarán 263,807.1 millones de lempiras del presupuesto reformulado 2026, que representa una disminución del 1.1% (L2,860.5 millones) respecto al instrumento de desarrollo 2025.
Mientras que 180,458.7 millones de lempiras se le asignarán a la administración descentralizada, elevándose los fondos a disposición en 16,170.3 millones de lempiras en cuanto a lo aprobado el pasado año que representó un 9.9%.
Aunque las autoridades de Finanzas insisten que con la reformulación del presupuesto 2026 se redujo el monto en 5.3%, que equivale a L24,938.2 millones, con relación al presentado el año pasado que totalizaba 469,249 millones de lempiras, la realidad difiere a ese argumento.
Históricamente los presupuestos van en ascenso y el revisado por la actual gestión pública se amplió en 3.1% (L13,358 millones) en comparación con el presupuesto 2025.
Desde la asunción del gobierno de Nasry Asfura se anunció la reformulación del Presupuesto General de la República y luego de 72 días fue aprobado este documento de política fiscal en Consejo de Ministros, el que fue remitido al Congreso Nacional (CN).
Grupos de gasto
El gasto corriente comprendido por el pago de salarios del personal permanente, temporal, deuda y adquisición de material, así como mobiliario para funcionamiento operativo de instituciones públicas, sigue la tendencia alcista.
La partida de servicios personales alcanza 116,363.5 millones de lempiras y se amplia en 11.7%, o sea L12,148.5 millones.
De 548.9 millones de lempiras es la variación tomando en consideración a lo recomendado para el ejercicio fiscal vigente.
Sin embargo, los activos financieros evidencian una reducción de 39,466.9 millones de lempiras.
En el instrumento presentado en septiembre de 2025 se sugirió L83,041.7 millones para este grupo de gasto, pero fue reformulado a 43,574.8 millones de lempiras.
Lo anterior se traduce que la actual administración reducirá la concesión de préstamos a corto y largo plazo, aportes de capital, compra de acciones, títulos valores gubernamentales.
El titular de la Sefin, Emilio Hernández Hércules, aseguró que “más del 70% de las fuentes que van a financiar este presupuesto son nacionales, o sea que provienen del tributo que tienen los hondureños y que entran a las arcas del tesoro nacional”.
“Estamos priorizando áreas claves como la salud, educación, protección social y seguridad”, destacó.
El funcionario afirmó que el presupuesto para el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se duplicó, ente al que se le aprobó en 2025 una asignación de 451.6 millones de lempiras y ahora contará con L955 millones.
Para la próxima semana se espera que este instrumento de desarrollo, el que fue reformulado, se someta a discusión y aprobación en el Congreso Nacional en los próximos días, luego de reuniones de socialización con distintas instituciones del sector público, entre ellas las alcaldías municipales.
Ante la falta del Presupuesto General de la República para este año se prorrogó la herramienta correspondiente a 2025 y hasta ayer registraba una ejecución del 17.4%, que equivale a 77,016.8 millones de lempiras.