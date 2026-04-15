¿Qué disminuyó Finanzas para la reformulación del presupuesto 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Las principales cuatro instituciones públicas de Honduras reflejan un incremento presupuestario superior a 3,000 millones de lempiras. Estas entidades concentran el 23.2%, es decir 103,411.6 millones de lempiras del presupuesto general reformulado de ingresos y egresos de la República para 2026, el que asciende a 444,265.8 millones de lempiras, constató EL HERALDO al analizar el proyecto modificado por la Secretaría de Finanzas (Sefin). A la Secretaría de Educación (Seduc) se le asignaron 46,460.1 millones de lempiras para este ejercicio fiscal, siendo la institución con el mayor aumento presupuestario de 3,704.4 millones de lempiras comparado a 2025 cuando se le aprobaron L42,755.7 millones. De 31,275.3 millones de lempiras es la partida autorizada a la Secretaría de Salud (Sesal) para este año y que al contrastarlo con el pasado período de 12 meses se le concedieron L29,270.7 millones, que implicó una variación de L2,004.6 millones. En el caso de la Secretaría de Seguridad reporta una subida presupuestaria de 1,830.3 millones de lempiras, por lo que dispondrá de L13,307.2 millones. De L10,844.8 millones a L12,369 millones pasó la partida de la Secretaría de Defensa (Sedena) que implica un crecimiento interanual de L1,524.2 millones.

Montos por administración

Para la administración central se destinarán 263,807.1 millones de lempiras del presupuesto reformulado 2026, que representa una disminución del 1.1% (L2,860.5 millones) respecto al instrumento de desarrollo 2025. Mientras que 180,458.7 millones de lempiras se le asignarán a la administración descentralizada, elevándose los fondos a disposición en 16,170.3 millones de lempiras en cuanto a lo aprobado el pasado año que representó un 9.9%. Aunque las autoridades de Finanzas insisten que con la reformulación del presupuesto 2026 se redujo el monto en 5.3%, que equivale a L24,938.2 millones, con relación al presentado el año pasado que totalizaba 469,249 millones de lempiras, la realidad difiere a ese argumento. Históricamente los presupuestos van en ascenso y el revisado por la actual gestión pública se amplió en 3.1% (L13,358 millones) en comparación con el presupuesto 2025. Desde la asunción del gobierno de Nasry Asfura se anunció la reformulación del Presupuesto General de la República y luego de 72 días fue aprobado este documento de política fiscal en Consejo de Ministros, el que fue remitido al Congreso Nacional (CN).

Grupos de gasto