Verduras suben de precio y carnes se mantienen en mercados de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios de algunas verduras registran incrementos este fin de semana en los mercados de Tegucigalpa, mientras que las carnes mantienen sus valores, informaron autoridades de los centros de abasto del Distrito Central.
De acuerdo con el monitoreo de precios de la canasta básica realizado este viernes por la Coordinación de la Feria del Agricultor, cuatro productos reportaron aumentos.
“Las verduras que subieron de precio son el pataste que, de 8 paso a 12 lempiras, la cebolla pequeña antes costaba 12 ahora 13 lempiras, la cebolla grande de 25 paso a 30 lempiras y el aguacate paso de 20 a 25 lempiras, señaló Andrés Silva Coordinador de la Feria del Agricultor en la capital.
Silva agregó que los precios de las carnes se mantienen estables. La carne de res cuesta 94 lempiras, la de cerdo 68 lempiras y la de pollo 27 lempiras.
“Los huevos están estables. El cartón grande cuesta 90 lempiras, el mediano 83 y el pequeño 78 lempiras las 30 unidades”, indicó.
El coordinador también detalló que los frijoles se cotizan a 108 lempiras la medida. En cuanto a los lácteos, el queso semiseco cuesta 78 lempiras la libra; el queso frijolero, 88; el queso Santa Elena, 56; la mantequilla escurrida, 38; la mantequilla rala, 32, y la crema, 34 lempiras.
Por otra parte, Silva explicó que la sequía registrada en los últimos días ha afectado la producción ganadera y láctea en el país debido a la falta de agua y pasto para el ganado. No obstante, aseguró que los mercados continúan abastecidos.
Los comerciantes esperan que las lluvias que comienzan a registrarse en el territorio hondureño contribuyan a estabilizar los precios y evitar nuevos incrementos en las carnes y los productos lácteos.
El tema del calor ha venido dejando efectos negativos en varios sectores como es el caso de la agricultura donde se ve el aumento de las verduras y anteriormente las carnes sufrieron un incremento significativo debido a que el mantenimiento del ganado no se daba por la falta de lluvia.