Verduras suben de precio y carnes se mantienen en mercados de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios de algunas verduras registran incrementos este fin de semana en los mercados de Tegucigalpa, mientras que las carnes mantienen sus valores, informaron autoridades de los centros de abasto del Distrito Central.

De acuerdo con el monitoreo de precios de la canasta básica realizado este viernes por la Coordinación de la Feria del Agricultor, cuatro productos reportaron aumentos.

“Las verduras que subieron de precio son el pataste que, de 8 paso a 12 lempiras, la cebolla pequeña antes costaba 12 ahora 13 lempiras, la cebolla grande de 25 paso a 30 lempiras y el aguacate paso de 20 a 25 lempiras, señaló Andrés Silva Coordinador de la Feria del Agricultor en la capital.

Silva agregó que los precios de las carnes se mantienen estables. La carne de res cuesta 94 lempiras, la de cerdo 68 lempiras y la de pollo 27 lempiras.