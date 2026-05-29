Fichajes: ¿Bombazo de Olimpia en Centroamérica? Motagua contrata un italiano y despide jugador

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de Honduras. Olimpia daría un bombazo en Centroamérica, baja en Motagua y clubes de la MLS buscan fichar en Honduras.
El joven defensor Christian Canales que estuvo en el Choloma confirmó que jugará en el Olimpia, zaguero de 21 años que también ha sido llamado a la Selección Nacional.
Jhow Benavidez tiene en sus manos la oferta de renovación de Real España. Se habló que Olimpia monitoreaba su futuro, mientras Motagua lo ve más difícil porque tienen dos piezas en esa posición: Rodrigo Gómez y Alejandro Reyes.
Motagua cerró este día el fichaje del extremo zurdo Jesús Batiz, quien llega proveniente del Sporting de Costa Rica. Antes jugó en el Cartaginés y en el segundo equipo del Toronto FC.
Motagua ha sorprendido al fichar al lateral izquierdo Valerio Marinacci de 23 años. Él se formó en la Lazio de Italia y estuvo en clubes de tercera y cuarta división en Italia. Marinacci es italiano y también hondureño, nació en territorio italiano.
Jonathan Paz finalmente comunicó al Olimpia que no regresará y acordó finiquitar su vínculo con los Albos. El defensa lo hizo ya que no jugará mucho en el equipo capitalino.
El lateral derecho Kevin Pérez del Génesis irá a una prueba con el Cincinnati de la MLS y de pasarla se quedaría en el filial.
El periodista Carlos Ordoñez informó que Jack Jean Baptiste regresará al Olimpia ya que Eduardo Espinel solicitó su regreso. Baptiste será una baja sensible para Real España.
Carlos "Chato" Padilla finalmente no continuará como técnico del CD Choloma tras haberlos salvado del descenso.
El periodista Álvaro de la Rocha informó que el representante de Joel Campbell ofreció al tico al Olimpia.
Sin embargo, el presidente de Olimpia, Rafael Villeda, dijo que es falso que algún contratista haya acercado a Joel Campbell al Olimpia, dejando en claro que es falsa tal noticia.
En cuanto a Jhow Benavidez, Rafael Villeda sostuvo que tampoco se encuentran interesados en sus servicios.
Motagua anunció que Carlos "Zapatilla" Mejía no seguirá en el club y su destino más seguro es Real España o Marathón.
Giancarlo Sacaza es seguido por el Cincinnati de la MLS, club que está interesado en sus servicios. Sin embargo, en Motagua quieren que se quede seis meses más y luego dé el salto. Motagua lo quiere ubicar en Europa.
Cincinnati de la MLS también le está siguiendo la pista al extremo Jefry Miranda del Génesis y se está negociando un préstamo.
Tras haber negociado con el Antigua de Guatemala, finalmente Elison Rivas no llegará al equipo chapín.
Francisco "Chelito" Martínez ya tiene un acuerdo verbal con Marathón para su renovación por un año más en el club. Motagua estuvo interesado en sus servicios.
El delantero argentino Diego Ledesma no continuará en el Juticalpa, antes lo hizo en Motagua.
El defensa uruguayo Fabricio Silva tampoco seguirá en el Juticalpa. En total serán siete bajas de cara al siguiente certamen.