¿En qué zonas no habrá luz este sábado 30 de mayo en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) compartió el calendario semanal de los cortes de luz programados para este sábado 30 de mayo en diferentes zonas del país.
La interrupción eléctrica será debido a los trabajos de mantenimiento general en la línea de transmisión, desde las 7:00 u 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.
Decenas de barrios, colonias y aldeas no contarán con electricidad, por lo que la ENEE recomienda a las zonas que están en la lista tomar las medidas necesarias. Aquí el listado.
San Pedro Sula, Cortés de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Col. Panting, col. Suyapa, col. Suyapa ANACH, col. Providencia I y II, col. San Antonio I y II, Residencial Las Acacias, col. San Isidro, col. 10 de Septiembre, col. Ebenezer, col. Villa Rica, col. Santa Ana, col. Montebello, col. Los Laureles, col. 15 de Septiembre, col. Los Tamarindos, col. Los Mangles, Gran Central Metropolitana, Café Continental, Oficina de Recursos Naturales, Sogimex, Canasa, Campo Agas, Funymaq, Bécamo.
Villanueva, Cortés de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Col. Villa Real, Res. Las Cañadas, Res. La Joya, col. Dos Caminos, col. Jardines de Dos Caminos, col. Santa Fe, Altos de Santa Fe, Brisas de Santa Fe, col. Gracias a Dios, col. El Renacer, col. Colinas de Suiza I y II, Col. Shalom, Col. Monte Sinaí, col. Colinas de Suiza, col. El Milagro, Aldea El Milagro, Brisas El Milagro, Res. Camino Real, Res. Shalom, col. Valle, col. 15 de Junio, Col. Nueva Jerusalén, Guarumas, Las Cañadas, col. Siboney, Aldea La Sabana (San Manuel), Plycen, Comercial Laeiz, Bécamo, Camas Olimpia, Ingenio Santa Matilde (CAHSA), Cowle, Guadalupe, San José de Oriente, Corosalito, Zip Búfalo, Supermercado Dos Caminos, Col. Buena Vista.
Villanueva, Potrerillos, Pimienta de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Bo. El Centro, bo. José Trinidad Cabañas, bo. Las Flores, Bo. San Ramón, Bo. Manuel Bonilla, col. Martín Fajardo, Col. Agua Azufrada, Col. 1 de Mayo, col. Orquídea I, II y III, bo. José Cecilio del Valle, bo. Brisas de Concepción, bo. Manuel de Jesús Subirana, bo. Tegucigalpa, bo. El Pedregal, bo. Brisas de Concepción, bo. Martín Fajardo, Bo. Francisco Morazán, bo. San Ramón, bo. El Obelisco, bo. Suyapa, Bo. Las Lomas, bo. Las Flores, bo. Miguel Yanes Ríos, col. Miguel Calvo III Etapa, col. San Ramón: aldea El Venado, aldea El Perico, aldea El Ocote, aldea El Aguacate, aldea La Bolsa, aldea San Isidro, col. Esquipulas, col. Los Tres Reyes, Pimienta, Ingenio Villanueva, La Sarrosa, res. San Ramón I.