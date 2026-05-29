¿En qué zonas no habrá luz este sábado 30 de mayo en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) compartió el calendario semanal de los cortes de luz programados para este sábado 30 de mayo en diferentes zonas del país.

La interrupción eléctrica será debido a los trabajos de mantenimiento general en la línea de transmisión, desde las 7:00 u 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Decenas de barrios, colonias y aldeas no contarán con electricidad, por lo que la ENEE recomienda a las zonas que están en la lista tomar las medidas necesarias. Aquí el listado.