Trasladan a 92 niños de kínder a iglesia católica en Lepaterique por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias registradas en los últimos días obligaron este viernes al Jardín de Niños Rafael Leonardo Callejas, en Lepaterique, a trasladar las clases hacia los salones del Neocatecumenio de la iglesia católica debido al deterioro del techo del centro educativo.

Las filtraciones de agua en varias áreas del jardín impidieron que los niños continuaran recibiendo clases en condiciones adecuadas, situación que generó preocupación entre maestros y padres de familia, quienes decidieron actuar de emergencia para evitar riesgos para los menores.

El problema de infraestructura afecta directamente a 92 niños que cursan sus estudios en el kínder, donde las lluvias provocaron goteras constantes y acumulación de agua dentro de las aulas.

Ante la emergencia, el párroco de Lepaterique, Fray Enrique, brindó apoyo a la comunidad educativa al poner a disposición los salones del Neocatecumenio para que los menores continúen recibiendo clases mientras se soluciona el problema.

La acción permitirá que los estudiantes permanezcan en un espacio seguro durante los próximos cuatro meses, tiempo estimado en el que la Secretaría de Educación ejecute las reparaciones necesarias en el centro educativo.

Docentes del jardín explicaron que las condiciones del techo se han deteriorado con el paso del tiempo y que las lluvias recientes agravaron aún más la situación, obligando a suspender temporalmente las actividades dentro del inmueble.

A través de EL HERALDO, los maestros y padres de familia solicitaron el pasado 20 de mayo a la Secretaría de Educación una respuesta para atender el problema de infraestructura que enfrenta el centro educativo.

De acuerdo con los docentes y padres de familia, las autoridades educativas prometieron realizar el cambio completo del techo para garantizar que los niños puedan recibir clases en espacios dignos y seguros.