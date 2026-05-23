Secretaría de Educación visitará kínder en Lepaterique tras denuncia por techo en mal estado

Tegucigalpa, Honduras.- La ministra de Educación, Ivette Arely Argueta Padilla, anunció que visitará el jardín de niños Rafael Leonardo Callejas, en el municipio de Lepaterique, tras la publicación de un reportaje de EL HERALDO que evidenció el deterioro del techado del centro educativo.

La visita se anunció luego del llamado urgente de padres de familia y docentes, quienes desde hace años advierten sobre el avanzado deterioro de la infraestructura, que supera los 12 años sin recibir una intervención estructural.

El centro educativo alberga a 92 niños de nivel prebásico, quienes diariamente reciben clases en un inmueble que, aunque aparenta estar en condiciones aceptables desde el exterior, presenta graves daños internos.

“Este jardín de niños está deteriorado. tenemos una matrícula de 92 pequeños distribuidos en diferentes secciones”, Wendy Triminio.

“Si usted observa, puede ver cómo está la estructura. Hay incluso nidos de palomas y suciedad, lo que representa un peligro para los niños”, afirmó la entrevistada.

De acuerdo con los testimonios de la comunidad educativa, la estructura interna del techo se encuentra severamente dañada, con vigas debilitadas y materiales que ya cumplieron su vida útil.

Los padres de familia recordaron además que el año pasado ya ocurrió un incidente, cuando parte del techo colapsó en una de las secciones del centro educativo. Afortunadamente, el hecho no dejó víctimas, ya que ocurrió fuera del horario de clases, lo que evitó una tragedia mayor entre los menores.