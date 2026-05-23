Secretaría de Educación visitará kínder en Lepaterique tras denuncia por techo en mal estado

Tegucigalpa, Honduras.- La ministra de Educación, Ivette Arely Argueta Padilla, anunció que visitará el jardín de niños Rafael Leonardo Callejas, en el municipio de Lepaterique, tras la publicación de un reportaje de EL HERALDO que evidenció el deterioro del techado del centro educativo.
La visita se anunció luego del llamado urgente de padres de familia y docentes, quienes desde hace años advierten sobre el avanzado deterioro de la infraestructura, que supera los 12 años sin recibir una intervención estructural.
El centro educativo alberga a 92 niños de nivel prebásico, quienes diariamente reciben clases en un inmueble que, aunque aparenta estar en condiciones aceptables desde el exterior, presenta graves daños internos.
“Este jardín de niños está deteriorado. tenemos una matrícula de 92 pequeños distribuidos en diferentes secciones”, Wendy Triminio.
“Si usted observa, puede ver cómo está la estructura. Hay incluso nidos de palomas y suciedad, lo que representa un peligro para los niños”, afirmó la entrevistada.
De acuerdo con los testimonios de la comunidad educativa, la estructura interna del techo se encuentra severamente dañada, con vigas debilitadas y materiales que ya cumplieron su vida útil.
Los padres de familia recordaron además que el año pasado ya ocurrió un incidente, cuando parte del techo colapsó en una de las secciones del centro educativo. Afortunadamente, el hecho no dejó víctimas, ya que ocurrió fuera del horario de clases, lo que evitó una tragedia mayor entre los menores.
Frank Chévez, presidente de la Sociedad de Padres de Familia, manifestó su preocupación ante la falta de respuesta oportuna de las autoridades competentes: “Estamos bastante preocupados porque el techo está colapsando. Necesitamos el apoyo de las instituciones y del Gobierno para cambiarlo”, expresó.
Chévez aseguró que, aunque han tocado puertas en diferentes instancias, aún no cuentan con una solución definitiva que permita garantizar la seguridad de los niños.
El padre de familia Marco Antonio Almendares también reiteró el llamado urgente a las autoridades para intervenir de inmediato el centro educativo, antes de que ocurra una tragedia.
La directora del centro educativo, Kennia Colindres, señaló que la situación genera temor constante entre el personal docente y los alumnos, debido al riesgo que representa la infraestructura.
Incluso también los más pequeños han alzado su voz. La niña Sofía expresó su deseo de estudiar en condiciones dignas y seguras junto a sus compañeros.
“Necesitamos el cambio del techo para que todos tengamos un kinder muy bonito”, dijo la menor.
“Como madres y padres vemos que es una emergencia, porque el techo ya dio su vida útil y en cualquier momento puede colapsar”, manifestó la madre de familia Ingris Perdomo.
Como parte de los esfuerzos comunitarios, los padres de familia han habilitado canales de apoyo para recaudar fondos destinados a reparaciones urgentes.
Las ayudas solidarias pueden realizarse a la cuenta de Banco Atlántida: 1203881899 a nombre de Ingris Maricela Perdomo Alvares, o bien comunicarse al número 3389-5846 con la directora Kennia Colindres y al +504 9838-1888 para coordinar cualquier tipo de asistencia.
La ministra de Educación confirmó a EL HERALDO que equipos técnicos de Construcciones Escolares serán enviados al centro educativo para realizar una evaluación estructural y definir las acciones a seguir.