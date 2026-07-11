Condiciones secas predominarán este domingo en gran parte de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas predominarán este domingo 12 de julio de 2026 en la mayor parte de Honduras, mientras algunas zonas del país registrarán lluvias y chubascos débiles. Jairo Garcia, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que el ingreso de humedad favorecerá las precipitaciones en sectores específicos del territorio nacional. “El viento del este estará transportando humedad desde el mar Caribe y esto va a producir algunas lluvias y chubascos débiles principalmente en la región oriental, áreas de la región central y también áreas de la región occidental del país”, detalló Garcia.

En cuanto al oleaje, el pronóstico indica alturas de entre 2 y 4 pies en el litoral Caribe, con algunos máximos de 6 pies al norte de Islas de la Bahía. Para el Golfo de Fonseca, la altura de las olas estará entre 1 y 3 pies durante la jornada del domingo. Las temperaturas más altas se registrarán en la región sur, donde se espera una máxima de 39 C° y una mínima de 26 C°. En la región norte, los valores oscilarán entre una máxima de 34 C° y una mínima de 24 C°. En la región central se pronostica una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 21 C°. Para Tegucigalpa, la máxima será de 29 C° y la mínima de 20 C°. La región occidental tendrá una máxima de 32 C° y una mínima de 15 C°, mientras que en la región oriental se esperan valores entre los 30 C° de máxima y los 21 C° de mínima.