"El video es real": Alcalde de Yuscarán tras difusión de video consumiendo alcohol en salón municipal

El Paraíso, Honduras.- El alcalde de Yuscarán, Johny Alejandro Carrasco, pidió perdón a la población y admitió que el video viral donde se le observa junto a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas dentro de un salón municipal es real. El pronunciamiento se produjo luego de que el video comenzara a circular en redes sociales, donde se observa al edil junto a varias personas reunidas en una mesa con bebidas alcohólicas y cigarrillos dentro de un salón del edificio municipal. "Cada vez que venga una transferencia nos vamos a repartir un millón de pesos para seguir la parranda", se escucha en el polémico video.

De forma aclaratoria, Carrasco publicó un mensaje en el que descartó que las imágenes hubieran sido creadas con inteligencia artificial y reconoció que la grabación corresponde a un hecho ocurrido al finalizar el Festival del Mango. "El video es real y fue en la finalización del Festival del Mango, donde las personas que se observan llegaron con las bebidas y con la intención de hacer el video", expresó el alcalde.