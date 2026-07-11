"El video es real": Alcalde de Yuscarán tras difusión de video consumiendo alcohol en salón municipal

El Paraíso, Honduras.- El alcalde de Yuscarán, Johny Alejandro Carrasco, pidió perdón a la población y admitió que el video viral donde se le observa junto a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas dentro de un salón municipal es real.
El pronunciamiento se produjo luego de que el video comenzara a circular en redes sociales, donde se observa al edil junto a varias personas reunidas en una mesa con bebidas alcohólicas y cigarrillos dentro de un salón del edificio municipal.
"Cada vez que venga una transferencia nos vamos a repartir un millón de pesos para seguir la parranda", se escucha en el polémico video.
De forma aclaratoria, Carrasco publicó un mensaje en el que descartó que las imágenes hubieran sido creadas con inteligencia artificial y reconoció que la grabación corresponde a un hecho ocurrido al finalizar el Festival del Mango.
"El video es real y fue en la finalización del Festival del Mango, donde las personas que se observan llegaron con las bebidas y con la intención de hacer el video", expresó el alcalde.
Asimismo, ofreció disculpas a la ciudadanía por lo ocurrido y admitió que actuó de manera incorrecta al permitir que la reunión se desarrollara en un edificio público.
"Por lo tanto pido perdón al pueblo por haber permitido y haber hecho eso en la casa del pueblo. Sé que no es el lugar correcto de hacerlo y no permitir que esto se normalice hacerlo", manifestó.
Concluyó que "una divulgación intencionada no me va a detener. Sé que es la forma fácil de hacerlo para hacer creer lo peor. Yuscarán avanza y los proyectos no se detienen. Así como se ha divulgado el video pido que se divulguen las obras. Claro, no se hará porque sé que la intención es hacer quedar mal".