Presidente Asfura lanza Talent Up con 10 mil becas de Google para preparar talento hondureño

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente Nasry Asfura lanzó el programa Talent Up Honduras, una iniciativa que pone a disposición 10 mil becas para hondureños, con certificación internacional de Google Cloud, como parte de la estrategia para preparar al talento nacional frente a los desafíos de la economía digital y ampliar las oportunidades de acceso a empleos de alto valor. La iniciativa que se desarrolla en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Google Cloud, la Dirección de Gestión por Resultados (Diger) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), permitirá que miles de hondureños reciban formación especializada sin costo en áreas como inteligencia artificial generativa, ciberseguridad, análisis de datos, arquitectura cloud, DevOps, Big Data y computación en la nube. Durante del programa lanzamiento, el mandatario destacó que Honduras posee uno de los mayores activos para construir su futuro: su juventud.

"Nuestros jóvenes son nuestra mayor riqueza. El talento hondureño no es menos que ninguno; solo necesitan herramientas y oportunidades", apuntó el mandatario. El presidente recordó que Honduras es uno de los países más jóvenes de América Latina y señaló que esa realidad representa una enorme oportunidad para impulsar el desarrollo nacional mediante la formación de capital humano altamente calificado. Asimismo, reconoció que cerca de un millón de jóvenes hondureños actualmente "no estudian ni trabajan, situación que hace necesario abrir nuevas oportunidades de capacitación que les permitan incorporarse a los sectores productivos que demanda el mercado laboral".

El presidente Asfura afirmó que "los empleos del presente y del futuro requieren competencias digitales" y aseguró que "el propósito del Gobierno es que los jóvenes hondureños no solo utilicen tecnología, sino que también desarrollen soluciones, innoven y compitan en igualdad de condiciones con profesionales de cualquier parte del mundo". "Quiero que nuestros jóvenes no solo usen tecnología, sino que innoven con ella y compitan en igualdad de condiciones con cualquier profesional del mundo", destacó el presidente Asfura. El mandatario también anunció que el Gobierno continuará impulsando la transformación digital del Estado. Como parte de esa agenda, adelantó que "la próxima semana será presentada la billetera electrónica nacional, uno de los proyectos que forman parte del proceso de modernización de los servicios públicos".