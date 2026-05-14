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Estudiantes hondureños en Taiwán enfrentan riesgo académico por becas atrasadas

Unos 30 estudiantes hondureños en Taiwán podrían ser retirados de sus universidades tras casi cinco meses sin recibir el pago de sus becas, denuncian padres

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 16:04
Estudiantes hondureños en Taiwán enfrentan riesgo académico por becas atrasadas

Un grupo de 30 estudiantes hondureños en Taiwán enfrenta riesgo de cancelación de becas tras cinco meses sin pagos.

 Foto: Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Unos 30 estudiantes hondureños becados en Taiwán enfrentan el riesgo de ser retirados de sus universidades tras acumular casi cinco meses sin recibir el pago de sus becas, según denunció la Asociación de Padres de Estudiantes Hondureños en Taiwán mediante un comunicado público.

“Son 30 muchachos que ya van por el quinto mes sin beca; los padres hemos tenido que asumir todos los gastos correspondientes al compromiso de la beca de ellos”, afirmó Melvin Duarte, padre de familia.

Agregó que algunos estudiantes están a punto de ser retirados de sus universidades debido a la falta de agilización del trámite que debe realizar la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

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“Hay una encargada de becas que le traslada la responsabilidad a la ministra, y la ministra se la devuelve a ella; entonces nada se mueve”, expresó Duarte.

El pasado 12 de marzo, el gobierno del presidente Nasry Asfura, a través de Sedesol, anunció que había gestionado el pago para 156 becarios en Cuba y 26 en Taiwán, para un total de 182 estudiantes. Sin embargo, pese a este anuncio, los estudiantes aún no han recibido los fondos.

Programa de becas en Taiwán

Entre 2005 y 2022, Taiwán invirtió alrededor de 1,125 millones de lempiras en un programa de becas que permitió la formación de unos 750 hondureños en estudios de pregrado, maestría, doctorado, así como en áreas militares y policiales.

Sin embargo, el 25 de marzo de 2023, el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán para establecer vínculos con China, situación en la que se indicó que se revisarían los casos de becas vigentes.

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En 2025, la exministra de Sedesol, Mirtha Gutiérrez, comunicó que los jóvenes no perderían sus beneficios económicos pese al cambio de relación diplomática.

A partir de entonces, los estudiantes han continuado recibiendo la beca hasta 2026, aunque con constantes retrasos y dificultades en los pagos.

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