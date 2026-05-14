¿Quién es la madre de Dereck Moncada y qué relación tiene el jugador con Maynor Figueroa?

“Admiro mucho a Dereck y él lo sabe. Es un chico amable, noble, humilde, digno de quitarse el sombrero. Por años sé que la madre de Dereck siempre le ha deseado lo mejor a Keyrol, me consta, así como yo lo he hecho también con Dereck”, dijo Norales recientemente a Fútbol Centroamérica.