¿Quién es la madre de Dereck Moncada y qué relación tiene el jugador con Maynor Figueroa? Moncada recientemente fue fichado por el Lugano de Suiza y es hijo del excapitán de la Selección. ¿Por qué su progenitora no es muy conocida?
Dereck Moncada nació el 30 de noviembre del 2007 y tiene actualmente 18 años, él nació en Talanga, Francisco Morazán y se formó en el Olimpia.
Él es hijo de Maynor Figueroa, aunque no del matrimonio del exjugador con Sandra Norales, matrimonio donde procrearon a Keyrol y Keyvan Figueroa, jóvenes futbolistas de las inferiores del Liverpool y Burnley de Inglaterra.
Su abuelo es Mario Moncada, excomisionado de Condepor y exárbitro de Liga Nacional. Mario Moncada es quien representa a Dereck y quien lo asesora en temas futbolísticos.
Moncada tiene una hija llamada Laura Elena Moncada, quien es la madre de Dereck Moncada. Ella lo tuvo en el 2007 cuando Maynor Figueroa estaba por llegar al Wigan de Inglaterra.
Ella es la madre de Dereck Moncada, Laura Elena, la cual tuvo un trabajo en el gobierno de Xiomara Castro en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Dereck Moncada (izquierda) es un año menor que Keyrol Figueroa (derecha). Desde pequeños tiene relación y pese a que Moncada es hijo fuera del matrimonio de Figueroa, sus progenitores hicieron que tuvieran una buena relación como hermanos.
Maynor Figueroa tiene relación con Dereck Moncada, en su momento el mismo Moncada reconoció que su padre lo aconseja y pasa pendiente de su carrera, aunque su abuelo Mario Moncada es quien más influye.
Mario Moncada se ha convertido en un padre para Dereck Moncada, sin embargo, la relación entre Dereck y Maynor Figueroa no está rota. De hecho, Sandra Norales, esposa de Maynor, dijo recientemente que espera ver juntos en la Selección Nacional a Moncada, Keyrol y Keyvan Figueroa.
“Admiro mucho a Dereck y él lo sabe. Es un chico amable, noble, humilde, digno de quitarse el sombrero. Por años sé que la madre de Dereck siempre le ha deseado lo mejor a Keyrol, me consta, así como yo lo he hecho también con Dereck”, dijo Norales recientemente a Fútbol Centroamérica.