Gobierno de Nasry Asfura sigue analizando si mantendrá relaciones con China

Tegucigalpa, Honduras.- Mireya Agüero, canciller de Honduras, declaró que el presidente Nasry Asfura continúa analizando si se mantendrá la relación diplomática con la República Popular China.
En charla con EL HERALDO, la plenipotencia informó que están documentándose de cada convenio firmado con China, heredado por la administración de Xiomara Castro.
Este análisis incluye, entre muchos aspectos, la balanza comercial y qué tan beneficiosa es para Honduras la relación con China.
"Se sigue revisando y todavía estamos en la fase de acopio informativo de lo que son los acuerdos de gobierno a gobierno, público-privados, aspectos de cooperación bilateral en ciertos sectores del sector privado con productores y para estar muy claros alrededor de cómo vamos a tomar decisiones en función de los mejores intereses de Honduras", dijo la diplomática a este rotativo.
La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores apuntó que la idea es "tener una estrategia de mercado e inversión como la que quiere llevar el presidente en su programa".
Sobre el mismo tema fue consultado el presidente Nasry Asfura, quien se limitó a decir a este rotativo que "debo buscar las mejores condiciones para Honduras, los pasos que hay que dar debe de ser pensando en Honduras y téngalo por seguro que lo tenemos claro".
Pese a este proceso, la Embajada de China en Honduras continúa trabajando de forma normal en un hotel de Tegucigalpa.
Durante su campaña, Nasry Asfura dijo que establecería nuevamente relaciones con Taiwán, pero al ganar su discurso fue más mesurado.
Honduras y China establecieron relaciones diplomáticas en marzo de 2023 por decisión de la entonces presidenta Xiomara Castro.