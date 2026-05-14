Gobierno de Nasry Asfura sigue analizando si mantendrá relaciones con China

En charla con EL HERALDO , la plenipotencia informó que están documentándose de cada convenio firmado con China, heredado por la administración de Xiomara Castro.

Tegucigalpa, Honduras.- Mireya Agüero , canciller de Honduras , declaró que el presidente Nasry Asfura continúa analizando si se mantendrá la relación diplomática con la República Popular China.

Este análisis incluye, entre muchos aspectos, la balanza comercial y qué tan beneficiosa es para Honduras la relación con China.

"Se sigue revisando y todavía estamos en la fase de acopio informativo de lo que son los acuerdos de gobierno a gobierno, público-privados, aspectos de cooperación bilateral en ciertos sectores del sector privado con productores y para estar muy claros alrededor de cómo vamos a tomar decisiones en función de los mejores intereses de Honduras", dijo la diplomática a este rotativo.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores apuntó que la idea es "tener una estrategia de mercado e inversión como la que quiere llevar el presidente en su programa".

Sobre el mismo tema fue consultado el presidente Nasry Asfura, quien se limitó a decir a este rotativo que "debo buscar las mejores condiciones para Honduras, los pasos que hay que dar debe de ser pensando en Honduras y téngalo por seguro que lo tenemos claro".