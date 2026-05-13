Nasry Asfura participa en el 78 aniversario de independencia de Israel

Tegucigalpa, Honduras.-Nasry Asfura, presidente de Honduras, estuvo presente en un hotel de Tegucigalpa en la celebración del 78 aniversario de independencia del Estado de Israel.

El jefe de Estado se acompañó de la canciller Mireya Agüero, designados presidenciales y el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano. Además, el embajador israelí, Nadav Goren.

Durante su discurso, Asfura llamó a Israel una nación amiga y sostuvo que espera seguir fortaleciendo las relaciones diplomáticas.

"78 años de Israel, de mucha lucha y mucho esfuerzo. Estoy seguro de que esa paz y esa tranquilidad van a venir tarde o temprano. Hoy estrechando nuestros lazos de amistad que nos unen y estoy seguro de que lo podemos hacer mucho más fuerte", inició diciendo.