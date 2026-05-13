Nasry Asfura participa en el 78 aniversario de independencia de Israel

Tegucigalpa, Honduras.-Nasry Asfura, presidente de Honduras, estuvo presente en un hotel de Tegucigalpa en la celebración del 78 aniversario de independencia del Estado de Israel.
El jefe de Estado se acompañó de la canciller Mireya Agüero, designados presidenciales y el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano. Además, el embajador israelí, Nadav Goren.
Durante su discurso, Asfura llamó a Israel una nación amiga y sostuvo que espera seguir fortaleciendo las relaciones diplomáticas.
"78 años de Israel, de mucha lucha y mucho esfuerzo. Estoy seguro de que esa paz y esa tranquilidad van a venir tarde o temprano. Hoy estrechando nuestros lazos de amistad que nos unen y estoy seguro de que lo podemos hacer mucho más fuerte", inició diciendo.
Añadió que "las relaciones se construyen basándose en confianza, credibilidad y hechos; esto es lo que hoy Honduras e Israel están haciendo. Alegre de vivir estos momentos que van a quedar escritos para un futuro que vamos a recordar en nuestras relaciones. Estamos para defender esa democracia y esa paz".
Siguiendo su discurso, el mandatario apuntó que trabaja para un "Honduras con oportunidades y enfrentemos un futuro desafiante y comprometido con cada hondureño; estoy seguro de que todos los países amigos que estamos aquí podemos estrechar más nuestras relaciones. Especialmente para tener una América más fuerte y próspera".
Finalmente, indicó que se debe trabajar para tener "una América con oportunidad, futuro claro y pujante donde todos somos parte. Sabemos quiénes son nuestros aliados y nuestros amigos... Que Dios bendiga a Israel y Dios bendiga a Honduras".
En el evento también estuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, junto a diputados del CN y funcionarios del Poder Ejecutivo.