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Mundial 2026: El trabajo que tendrá Carlos Pavón en EE UU para la Copa del Mundo

Carlos Pavón fue anunciado con bombos y platillos a pocos días que inicie la Copa del Mundo en Canadá, Estados Unidos y México

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 16:47
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Carlos Pavón fue anunciado con bombos y platillos en EE UU con su nueva labor durante el Mundial 2026, certamen que iniciará este 11 de junio con el México vs Sudáfrica en Ciudad de México.

Foto: El Heraldo
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El Mundial se extenderá hasta el domingo 19 de julio cuando se dispute la final en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

 Foto: Cortesía FIFA
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Lastimosamente Honduras no clasificó a la Copa del Mundo, pero tendrá representación arbitral con Saíd Martínez y los líneas Christian Ramírez y Walter López.

Foto: Cortesía FIFA
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Carlos Pavón vive desde hace años en EE UU y ha trabajado en televisoras como TUDN y Apple TV+ comentando la MLS.

 Foto: Cortesía redes
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En junio del 2022, Carlos Pavón anunció su salida de Televisa Univisión Deportes Network (TUDN) tras estar cuatro años con la empresa.

 Foto: Archivo El Heraldo
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Tras su salida de TUDN, Carlos Pavón decidió disfrutar más de su familia y además sorprendió al mostrar su pasión por otro deporte que no es el fútbol: el golf.

Foto: Archivo El Heraldo
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Para el Mundial, Carlos Pavón será uno de los comentaristas de Telemundo Deportes juntos a Gabriel Batistuta, Nuno Gomes, Maxi Rodríguez y Jozy Altidore en las transmisiones del Mundial 2026.

 Foto: Cortesía redes
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Pavón fue anunciado como fichaje de Telemundo Deportes y volverá a ser comentarista en EE UU, ahora en una de las cadenas más importantes de ese país. Pavón reside en Miami, Florida.

Foto: Cortesía redes
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El Mundial 2026 se disputará por primera con 48 equipos, un aumento de 16 selecciones en comparación con los siete torneos anteriores.

 Foto: Cortesía FIFA
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Honduras no clasificó al Mundial 2026 al quedar segundo en su grupo de la eliminatoria en Concacaf, detrás de Haití por dos puntos. Ese segundo lugar no le valió ni para el repechaje por diferencia de un gol.

Foto: Cortesía FIFA
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