Pareja de jugador del Real España lanza duros comentarios a aficionados: "Par de hipócritas”

La pareja del jugador del Real España salió a la defensa luego de la lluvia de críticas que recibió tras el partido por la triangular en el torneo Clausura
El Real España no pudo en su visita ante el Olimpia por la triangular al terminar cayendo 3-2 en el estadio Nacional.
Cuando un equipo pierde siempre hay críticas, cuando gana se ve todo lo bueno, aunque se hayan cometido muchos errores
Los aficionados salen molestos cuando se pierde, no es para menos, siempre se quiere ganar y más en etapas finales.
Por lo que la pareja de del defensor del Real España, Daniel Aparicio, ha reaccionado en defensa del jugador panameño.
Alexandra Fuentes, pareja del jugador, ha dejado muchas críticas y asegura que critican los que siempre buscan fotos o piden camisas.
“Los mismos que ayer le pedían foto y camiseta hoy son los primeros comentando hate"
"Tengo pruebas en mi DM de cómo ruegan por un saludo de Daniel. Qué fácil es aplaudir cuando todo sale bien y desaparecer cuando hay un error", escribió Fuentes.
"Y estamos hablando de un defensa, no de un delantero...un defensa que ha aportado más de 5 goles al equipo sin siquiera ser el objetivo de su posición"
"Pero la gente solo aparece para criticar. A esos mismos quisiera ver yo por un huequito en una cancha jugando. Par de hipócritas”
"Y para su dolor van a tener que seguir soportando el gran talento de Daniel"
"Porque aquí la gracia viene de Dios, no de lo que digan o piensen los aficionados de mentira ¡Que jugador!", finalizó Alexandra Fuentes.