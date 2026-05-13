  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Pareja de jugador del Real España lanza duros comentarios a aficionados: "Par de hipócritas”

La pareja del jugador del Real España salió a la defensa luego de la lluvia de críticas que recibió tras el partido por la triangular en el torneo Clausura

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 15:52
Pareja de jugador del Real España lanza duros comentarios a aficionados: Par de hipócritas”
1 de 14

La pareja del jugador del Real España salió a la defensa luego de la lluvia de críticas que recibió tras el partido por la triangular en el torneo Clausura
Pareja de jugador del Real España lanza duros comentarios a aficionados: Par de hipócritas”
2 de 14

El Real España no pudo en su visita ante el Olimpia por la triangular al terminar cayendo 3-2 en el estadio Nacional.

Pareja de jugador del Real España lanza duros comentarios a aficionados: Par de hipócritas”
3 de 14

Cuando un equipo pierde siempre hay críticas, cuando gana se ve todo lo bueno, aunque se hayan cometido muchos errores
Pareja de jugador del Real España lanza duros comentarios a aficionados: Par de hipócritas”
4 de 14

Los aficionados salen molestos cuando se pierde, no es para menos, siempre se quiere ganar y más en etapas finales.
Pareja de jugador del Real España lanza duros comentarios a aficionados: Par de hipócritas”
5 de 14

Por lo que la pareja de del defensor del Real España, Daniel Aparicio, ha reaccionado en defensa del jugador panameño.
Pareja de jugador del Real España lanza duros comentarios a aficionados: Par de hipócritas”
6 de 14

Alexandra Fuentes, pareja del jugador, ha dejado muchas críticas y asegura que critican los que siempre buscan fotos o piden camisas.
Pareja de jugador del Real España lanza duros comentarios a aficionados: Par de hipócritas”
7 de 14

“Los mismos que ayer le pedían foto y camiseta hoy son los primeros comentando hate"
Pareja de jugador del Real España lanza duros comentarios a aficionados: Par de hipócritas”
8 de 14

"Tengo pruebas en mi DM de cómo ruegan por un saludo de Daniel. Qué fácil es aplaudir cuando todo sale bien y desaparecer cuando hay un error", escribió Fuentes.
Pareja de jugador del Real España lanza duros comentarios a aficionados: Par de hipócritas”
9 de 14

"Y estamos hablando de un defensa, no de un delantero...un defensa que ha aportado más de 5 goles al equipo sin siquiera ser el objetivo de su posición"
Pareja de jugador del Real España lanza duros comentarios a aficionados: Par de hipócritas”
10 de 14

"Pero la gente solo aparece para criticar. A esos mismos quisiera ver yo por un huequito en una cancha jugando. Par de hipócritas”
Pareja de jugador del Real España lanza duros comentarios a aficionados: Par de hipócritas”
11 de 14

"Y para su dolor van a tener que seguir soportando el gran talento de Daniel"
Pareja de jugador del Real España lanza duros comentarios a aficionados: Par de hipócritas”
12 de 14

"Porque aquí la gracia viene de Dios, no de lo que digan o piensen los aficionados de mentira ¡Que jugador!", finalizó Alexandra Fuentes.
Pareja de jugador del Real España lanza duros comentarios a aficionados: Par de hipócritas”
13 de 14
Pareja de jugador del Real España lanza duros comentarios a aficionados: Par de hipócritas”
14 de 14
Cargar más fotos