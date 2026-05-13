¿Quién es Keyvan Figueroa, el otro hijo de Maynor Figueroa convocado por EE UU? Este joven ha sido citado por la selección de las barras y las estrellas, ¿no representará a Honduras? Este es su caso.
Keyvan Figueroa es un joven de 15 años y hermano menor de Keyrol Figueroa, fue convocado para un campamento con la Sub-15 de Estados Unidos.
Él juega en la Sub-18 del Burnley de Inglaterra y también tiene la nacionalidad inglesa y hondureña.
El espigado defensor del Burnley Sub-18 fue llamado por el equipo de las barras y las estrellas para una gira amistosa por Varazdin, Croacia, del 14 al 24 de mayo.
En esta gira tendrá la oportunidad de representar a Estados Unidos en amistosos Sub-15 ante Corea del Sur, Suiza y Portugal.
Son 22 futbolistas los que aparecieron en esa lista donde la prioridad es darle seguimiento a los jóvenes talentos que están por integrar el cambio generacional para las competencias Sub-17.
Esta noticia pareciera que fuera una especie de respuesta de Estados Unidos tras que Honduras anunció que Keyrol Figueroa, su hermano decidió vestir la camisa de cinco estrellas.
El director deportivo de la Selección de Honduras, Francis Hernández, y el entrenador Francisco Molina, visitaron a mitad de abril a Keyrol y Keyvan Figueroa y le expusieron el proyecto que tienen con ellos para la Selección.
“Se habló también (Keyvan), claro. Es un chico que tiene un potencial muy importante, creemos también que podría representar a la Selección de Honduras en su momento, pero todo tiene su proceso, no vamos a forzar nada. Repito, no vamos a convencer a nadie porque nosotros solo podemos presentar el proyecto y que crean en él”, le manifestó Hernández a El Heraldo.
Keyvan Figueroa mide 1.84 y posee tres pasaportes: el de Estados Unidos, de Inglaterra y de Honduras. Sus orígenes los tuvo en las inferiores del Houston Dynamo de Estados Unidos.