¿Quién es Keyvan Figueroa, el otro hijo de Maynor Figueroa convocado por EE UU?

“Se habló también (Keyvan), claro. Es un chico que tiene un potencial muy importante, creemos también que podría representar a la Selección de Honduras en su momento, pero todo tiene su proceso, no vamos a forzar nada. Repito, no vamos a convencer a nadie porque nosotros solo podemos presentar el proyecto y que crean en él”, le manifestó Hernández a El Heraldo.