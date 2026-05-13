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¡Messi se mantiene en la cima! Los futbolistas mejor pagados de la MLS en 2026

El Sindicato de Jugadores de la MLS (MLSPA) dio a conocer el listado con los futbolistas mejor pagados de la liga norteamericana, en donde Messi domina por un amplio margen

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 14:45
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El Sindicato de Jugadores de la MLS (MLSPA) hizo oficial el listado de los mejor pagados en la MLS.

 Fotos: Cortesía
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21. Kevin Denkey - FC Cincinnati: 3.8 millones de dólares por temporada.
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20. Germán Berterame - Inter Miami: 3.8 millones de dólares.
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19. Miles Robinson - FC Cincinnati: 3.95 millones de dólares.
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18. Timo Werner - San José Earthquakes: 4.2 millones.
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17. Facundo Torres - Austin FC: 4.4 millones.
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16. Joseph Paintsil - LA Galaxy: 4.5 millones de dólares.
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15. Evander da Silva - FC Cincinnati: 4.7 millones de dólares.
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14. Denis Bouanga - LAFC: 4.93 millones de dólares.

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13. Carles Gil - New England Revolution: 4.95 millones de dólares.
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12. Aleksey Miranchuk - Atlanta United: 5 millones de dólares.
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11. Thomas Müller - Vancouver Whitecaps: 5.1 millones de dólares.
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10. Hany Mukhtar - Nashville SC: 5.4 millones de dólares.

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9. Jonathan Bamba - Chicago Fire: 5.5 millones de dólares.
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8. Riqui Puig - LA Galaxy: 5.7 millones de dólares.
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7. Sam Surridge - Nashville SC: 5.9 millones de dólares.
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6. Emil Forsberg - New York Red Bulls: 6 millones de dólares.
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5. Miguel Almirón - Atlanta United: 7.8 millones de dólares.
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4. Hirving Lozano - San Diego FC: 9.3 millones de dólares.
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3. Rodrigo De Paul - Inter Miami: 9.6 millones de dólares.
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2. Heung-min Son - LAFC: 11.1 millones de dólares.

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Lionel Messi: 28.3 millones de dólares.
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