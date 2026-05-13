¿Cuánto cuestan los boletos para el Honduras vs Argentina en EE UU y dónde comprarlos?

Honduras y Argentina jugarán un partido amistoso el 6 de junio en Estados Unidos. Si vives en Estados Unidos esta es información que debes tener, ¿cuánto valen los boletos y dónde comprarlos?
Honduras jugó su último partido ante Perú en marzo, encuentro disputado en España que terminó 2-2. Desde la Federación de Honduras adelantan que habrá otro partido aparte del de Argentina en junio, previo al Mundial.
De su lado, Argentina jugará en junio ante Honduras e Islandia, ambos encuentros en Estados Unidos ya que el combinado albiceleste disputará sus partidos del Mundial en Kansas y Arlington por fase de grupos.
El partido entre Honduras y Argentina se disputará en el Kyle Field de Texas, coloso que generalmente acoge partidos de fútbol americano y tiene capacidad para 102,733 personas.
¿Cuánto cuestan los boletos? La entrada más barata tendrá un costo de $46.53, lo que representaría 1,238.63 lempiras al cambio actual.
En tanto, el boleto más caro tendrá un precio de $313.45, que serían 8,344.04 lempiras al cambio actual. Hay otras opciones que rondan entre los $100-$200 y $200-$300.
Las entradas pueden comprarse en la página de Ticketmaster, específicamente en: https://www.ticketmaster.com/argentina-national-soccer-vs-honduras-soccer-college-station-06-06-2026/event/Z7r9jZ1A7x60b
Se espera que Honduras presente varias sorpresas en este juego, una de ellas el debut de Keyrol Figueroa, muchacho de las reservas del Liverpool de Inglaterra que decidió representar a la Bicolor.
Otras opciones baratas pueden ser: 400 West Sideline $71.96 \ 1,915.58 Lps y 400 North Endline $59.24 \ 1,576.97 Lps.
Argentina es la campeona del mundo y viene de jugar amistosos en su país como despedida ante las selecciones africanas de Zambia y Mauritania.