  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Sus rostros: ¿quiénes son los migrantes hondureños que murieron dentro de un tren de Texas?

Con el sueño de regresar por una vida mejor y estar con su familia, tres hondureños partieron nuevamente rumbo a Estados Unidos, sin imaginar que perderían la vida en el camino

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 11:31
Sus rostros: ¿quiénes son los migrantes hondureños que murieron dentro de un tren de Texas?
1 de 12

Autoridades de Asuntos Consulares confirmaron la muerte de tres migrantes hondureños que se dirigían rumbo a Estados Unidos. Todos viajaban dentro de un vagón de tren en Laredo, Texas, pero murieron en el camino. Estas son las víctimas identificadas.

 Foto: Redes sociales
Sus rostros: ¿quiénes son los migrantes hondureños que murieron dentro de un tren de Texas?
2 de 12

La directora general, Flabia Zamora, notificó el hallazgo tras una comunicación con las autoridades forenses del lugar, logrando así revelar la identidad de los tres compatriotas.

 Foto: Redes sociales
Sus rostros: ¿quiénes son los migrantes hondureños que murieron dentro de un tren de Texas?
3 de 12

El primero en ser identificado fue Denis Isaías Anariba Herrera, de 24 años, originario de El Negrito, Yoro. Era padre de una niña de un año que vivía junto a su esposa en Houston, Estados Unidos.

 Foto: Redes sociales
Sus rostros: ¿quiénes son los migrantes hondureños que murieron dentro de un tren de Texas?
4 de 12

Su regreso a territorio estadounidense tenía un solo propósito: reencontrarse con su hija pequeña y su esposa, según contó su madre, Denia Herrera, luego de que Denis fuera deportado en diciembre de 2025. Lamentablemente, murió antes de cumplir su anhelo.

 Foto: Redes sociales
Sus rostros: ¿quiénes son los migrantes hondureños que murieron dentro de un tren de Texas?
5 de 12

El segundo es el menor de edad Nelson Davian Portillo Martínez, originario de La Masica, Atlántida. Según se informó, su madre está actualmente en México y recibe acompañamiento consular para gestionar una visa humanitaria que permita el reconocimiento formal del cuerpo.

 Foto: Redes sociales
Sus rostros: ¿quiénes son los migrantes hondureños que murieron dentro de un tren de Texas?
6 de 12

Se conoció que en algún punto de la ruta, sobre el territorio mexicano, Nelson se separó de su madre, Ermelinda, y su hermano menor. Desde entonces, continuó solo y viajó junto a otro hondureño.

 Foto: Redes sociales
Sus rostros: ¿quiénes son los migrantes hondureños que murieron dentro de un tren de Texas?
7 de 12

El tercer hondureño fue identificado como Josué Cerón Valdés, quien de acuerdo con testimonios de acompañantes viajaba al cuidado del menor durante el trayecto.

 Foto: Redes sociales
Sus rostros: ¿quiénes son los migrantes hondureños que murieron dentro de un tren de Texas?
8 de 12

Los tres hondureños habrían muerto a causa de un golpe de calor y asfixia provocados por las altas temperaturas registradas en el interior del contenedor.

 Foto: Redes sociales
Sus rostros: ¿quiénes son los migrantes hondureños que murieron dentro de un tren de Texas?
9 de 12

“Según reporte de las autoridades locales de Laredo, ellos fueron encontrados en el vagón de un tren, posiblemente fue asfixia, un golpe de calor y por estar sometidos a altas temperaturas en ese vagón”, explicó Zamora.

Foto: Redes sociales
Sus rostros: ¿quiénes son los migrantes hondureños que murieron dentro de un tren de Texas?
10 de 12

De acuerdo con la Cancillería hondureña, únicamente los restos del menor serán repatriados a Honduras, ya que la esposa de Denis Anariba informó a las autoridades consulares que no solicitará el retorno del cuerpo a territorio nacional.

 Foto: Redes sociales
Sus rostros: ¿quiénes son los migrantes hondureños que murieron dentro de un tren de Texas?
11 de 12

Las autoridades forenses de Estados Unidos confirmaron además la identificación de cuatro ciudadanos mexicanos, entre ellos una mujer de 29 años y dos hombres de 45 y 56 años.

 Foto: Redes sociales
Sus rostros: ¿quiénes son los migrantes hondureños que murieron dentro de un tren de Texas?
12 de 12

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), indicó que las muertes están siendo analizadas como un posible caso de tráfico de personas, mientras avanzan los procesos de identificación y repatriación de las víctimas.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos