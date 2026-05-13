Masacre en Texas: joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano mayor

Una familia fue asesinada a disparos y los cadáveres fueron encontrados al interior de su hogar ubicado en Civorno Drive en la ciudad de Pflugerville, Texas. El presunto responsable de haber cometido el triple homicidio es un joven de 27 años, hijo y hermano de las víctimas. A continuación los detalles del caso que ha conmocionado a los estadounidenses en los últimos días.
El sospechoso fue identificado como Joshua Dahan, quien fue acusado por las autoridades de "asesinato capital, luego de haber disparado en contra de su madre, padre y su hermano mayor dentro de la residencia familiar.
El macabro escenario fue descubierto el pasado 7 de mayo. Todo comenzó con una llamada al sistema de emergencias del 911 al filo de las 8:29 de la mañana, por un pariente que, preocupado por la ausencia de uno de los residentes en su trabajo, solicitó a la policía un control de bienestar en la vivienda.
Cuando los oficiales policiales ingresaron al lugar se encontraron con la dantesca escena. En el interior yacían los restos de Armand Dahan, de 62 años; Jami Dahan, de 63; y Noah Dahan, de 31 años, el hermano mayor del acusado.
Según el reporte de las autoridades, los tres cuerpos presentaban múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.
Tras identificar a Joshua como la persona de interés, la Oficina del Sheriff del Condado de Travis (TCSO) rastreó su vehículo, localizándolo cerca de Norwood Park Blvd.
La captura se efectuó el mismo día del hallazgo de los cuerpos, alrededor de las 11:45 de la mañana, sin que se registraran incidentes adicionales durante el arresto.
Joshua fue ingresado formalmente en la cárcel del condado de Travis poco antes de las 5:00 de la tarde de ese mismo día. Para los habitantes de Pflugerville, la noticia ha sido un golpe difícil de digerir. El sector de Civorno Drive es descrito por sus residentes como un lugar donde las familias suelen caminar con sus perros y conversar entre vecinos. "Era un vecindario muy pacífico y silencioso", manifestó un vecino.
Otro residente de la zona manifestó su incredulidad ante los hechos, señalando que la armonía habitual del vecindario nunca hizo sospechar que algo así pudiera ocurrir. "Esto no se esperaba en absoluto", añadió.
Dada la severidad del delito, el joven de 27 años podría enfrentar el corredor de la muerte si es hallado culpable. Mientras tanto, la casa en Civorno Drive permanece bajo custodia policial.