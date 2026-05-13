Masacre en Texas: joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano mayor

Joshua fue ingresado formalmente en la cárcel del condado de Travis poco antes de las 5:00 de la tarde de ese mismo día. Para los habitantes de Pflugerville, la noticia ha sido un golpe difícil de digerir. El sector de Civorno Drive es descrito por sus residentes como un lugar donde las familias suelen caminar con sus perros y conversar entre vecinos. "Era un vecindario muy pacífico y silencioso", manifestó un vecino.