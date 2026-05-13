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Expectativa en calles de Pekín ante histórica visita de Trump en medio de tensiones con China

Su arribo ocurre en un contexto de tensiones comerciales, tecnológicas y geopolíticas entre Estados Unidos y China, y ha captado la atención de millones de personas dentro y fuera del país

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 10:34
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Ciudadanos en Pekín observan pantallas públicas que transmiten en vivo la llegada del presidente Donald Trump al aeropuerto internacional.
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Expectativa en las calles de la capital china ante la visita oficial del mandatario estadounidense en medio de fuertes medidas de seguridad.
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Pantallas gigantes instaladas en avenidas de Pekín muestran la llegada del Air Force One, seguida por miles de espectadores.
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Residentes y turistas se reúnen en plazas públicas para ver la cobertura en directo de la visita de Donald Trump.

 Fotos: EFE.
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La prensa local y extranjera cubre el ambiente en Pekín mientras crece el interés por la agenda entre Estados Unidos y China.
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Transeúntes fotografían los mensajes de bienvenida proyectados en edificios durante la llegada del presidente estadounidense.
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Fuerte presencia policial y mediática en las calles de Pekín tras el aterrizaje de la delegación encabezada por Donald Trump.
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Expectativa en Pekín ante la reunión prevista entre Trump y el presidente chino Xi Jinping.
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Vehículos oficiales recorren avenidas decoradas mientras se refuerza la seguridad en torno a la visita diplomática.
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El hotel Four Seasons, que alojará al presidente estadounidense Donald Trump y a sus delegados, durante su visita de Estado a Pekín, China.
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Ambiente de atención internacional en la capital china por una visita que marca un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y China.
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Ciudadanos chinos comentan en redes sociales la llegada del mandatario, que se convirtió en tendencia nacional en minutos.
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