Expectativa en calles de Pekín ante histórica visita de Trump en medio de tensiones con China

Ciudadanos en Pekín observan pantallas públicas que transmiten en vivo la llegada del presidente Donald Trump al aeropuerto internacional.
Expectativa en las calles de la capital china ante la visita oficial del mandatario estadounidense en medio de fuertes medidas de seguridad.
Pantallas gigantes instaladas en avenidas de Pekín muestran la llegada del Air Force One, seguida por miles de espectadores.
Residentes y turistas se reúnen en plazas públicas para ver la cobertura en directo de la visita de Donald Trump.
La prensa local y extranjera cubre el ambiente en Pekín mientras crece el interés por la agenda entre Estados Unidos y China.
Transeúntes fotografían los mensajes de bienvenida proyectados en edificios durante la llegada del presidente estadounidense.
Fuerte presencia policial y mediática en las calles de Pekín tras el aterrizaje de la delegación encabezada por Donald Trump.
Expectativa en Pekín ante la reunión prevista entre Trump y el presidente chino Xi Jinping.
Vehículos oficiales recorren avenidas decoradas mientras se refuerza la seguridad en torno a la visita diplomática.
El hotel Four Seasons, que alojará al presidente estadounidense Donald Trump y a sus delegados, durante su visita de Estado a Pekín, China.
Ambiente de atención internacional en la capital china por una visita que marca un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y China.
Ciudadanos chinos comentan en redes sociales la llegada del mandatario, que se convirtió en tendencia nacional en minutos.