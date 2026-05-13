CN aprobaría a puertas cerradas reformas penales contra estructuras criminales por seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- ​El Congreso Nacional se encamina a ratificar un agresivo paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal bajo un estricto protocolo de confidencialidad. Ante la naturaleza de los cambios, que incluyen la clasificación de maras y pandillas como asociaciones terroristas, los parlamentarios han solicitado formalmente que el tercer y último debate se realice en una sesión privada. Esta medida excepcional busca blindar la integridad física de los 128 legisladores frente a posibles represalias de las estructuras criminales que serán impactadas por la nueva normativa.

​La iniciativa, impulsada originalmente por la Secretaría de Seguridad, contempla la modificación de 25 artículos de mucha importancia para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada. Entre los puntos más severos destaca la aplicación de la cadena perpetua en delitos de extorsión cuando estos deriven en la muerte de una persona. La urgencia de estas reformas ha generado un consenso inusual en la Cámara, aunque persiste el temor por las consecuencias personales que implica votar a favor de una ley de "mano dura".​"Se va a solicitar a la junta directiva que la sesión donde se tome esta decisión pueda ser a puerta cerrada por temas de ser algo de seguridad nacional y por la seguridad también de los diputados que vamos a votar el día que nos toca introducir el tercer debate", expresó José Sabillón, diputado y miembro de la Comisión de Seguridad. ​El núcleo de la reforma radica en dotar al Estado de herramientas legales para desarticular agrupaciones delictivas mediante una nueva definición jurídica.