¿Cuánto cuesta en Honduras el álbum Panini del Mundial 2026 y los sobres?

Estamos a menos de un mes para el inicio del Mundial 2026 y una de las cosas que siempre llama la atención en cada Copa del Mundo es el álbum Panini. Pese a que Honduras no clasificó a la justa, su venta está disponible y este es su valor.
El Mundial de Canadá, Estados Unidos y México iniciará el 11 de junio en Ciudad de México con el partido México vs Sudáfrica a la 1:00 pm, hora de Honduras.
El Mundial se extenderá hasta el domingo 19 de julio cuando se dispute la final en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.
El álbum Panini ya está disponible en Honduras y este contará con 112 páginas y un total de 980 figuritas.
Cada sobre con vistas trae siete figuritas a diferencia de las cinco habituales, aunque algunos también contendrán una octava como sorpresa.
¿Cuál es el precio? En tiendas tiene un valor de L99 ($3.72 al cambio hoy 13 de mayo) en su versión estándar y el sobre con siete vistas tiene un precio de L35 ($1.32 al cambio hoy 13 de mayo).
La caja con 104 sobres tiene un precio de L3,640 ($136.79 al cambio hoy 13 de mayo). Además, puedes comprar un álbum de mejor calidad denominado de tapa dura a L375 ($14.09 al cambio hoy 13 de mayo) en tiendas.
En algunas tiendas tienen un combo denominado "Combo Tapa Dura Gold + 2 Cajas" que tiene un costo de L7,730.
Sin embargo, en Facebook se encuentra el álbum y los sobres a un precio mayor como el álbum versión estándar a L100 y L400 el de tapa dura.
En Facebook se encuentra la caja con 104 sobres a un precio de L3700 y L40 cada sobre de vistas.