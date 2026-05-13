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¿Cuánto cuesta en Honduras el álbum Panini del Mundial 2026 y los sobres?

Si eres de Honduras y quieres llenar el álbum Panini tendrás que gastar una considerable cantidad de lempiras

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 10:22
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Estamos a menos de un mes para el inicio del Mundial 2026 y una de las cosas que siempre llama la atención en cada Copa del Mundo es el álbum Panini. Pese a que Honduras no clasificó a la justa, su venta está disponible y este es su valor.

Foto: Cortesía redes
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El Mundial de Canadá, Estados Unidos y México iniciará el 11 de junio en Ciudad de México con el partido México vs Sudáfrica a la 1:00 pm, hora de Honduras.

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El Mundial se extenderá hasta el domingo 19 de julio cuando se dispute la final en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

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El álbum Panini ya está disponible en Honduras y este contará con 112 páginas y un total de 980 figuritas.

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Cada sobre con vistas trae siete figuritas a diferencia de las cinco habituales, aunque algunos también contendrán una octava como sorpresa.

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¿Cuál es el precio? En tiendas tiene un valor de L99 ($3.72 al cambio hoy 13 de mayo) en su versión estándar y el sobre con siete vistas tiene un precio de L35 ($1.32 al cambio hoy 13 de mayo).

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La caja con 104 sobres tiene un precio de L3,640 ($136.79 al cambio hoy 13 de mayo). Además, puedes comprar un álbum de mejor calidad denominado de tapa dura a L375 ($14.09 al cambio hoy 13 de mayo) en tiendas.

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En algunas tiendas tienen un combo denominado "Combo Tapa Dura Gold + 2 Cajas" que tiene un costo de L7,730.

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Sin embargo, en Facebook se encuentra el álbum y los sobres a un precio mayor como el álbum versión estándar a L100 y L400 el de tapa dura.

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En Facebook se encuentra la caja con 104 sobres a un precio de L3700 y L40 cada sobre de vistas.

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