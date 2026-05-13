Romario da Silva, futbolista de Motagua, fue intervenido tras su fuerte lesión: ¿volverá a jugar?

Romario sufrió una luxo fractura del peroné. En primera instancia se le hizo una limpieza en el tobillo ya que todavía tenía grama el hueso. El viernes 15 se realizará otro proceso de limpieza. Según diversos portales de salud, la limpieza del tobillo es una operación, técnicamente conocida como artroscopia de tobillo. Se trata de una cirugía mínimamente invasiva utilizada para tratar dolores, lesiones de cartílago o retirar tejido cicatricial.