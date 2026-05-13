Romario da Silva, futbolista de Motagua, fue intervenido tras su fuerte lesión: ¿volverá a jugar?

Romario da Silva, futbolista de Motagua, fue operado luego de la espantosa lesión que sufrió la noche del 12 de mayo ante Potros de Olancho. ¿Volverá a jugar profesionalmente? Esto es lo que se sabe.
Mientras Potros se iba al ataque tras un error del defensor Jhen Clever Portillo, su compañero Romario da Silva se fue a defender y con la mala fortuna que se terminó rompiendo el tobillo.
El brasileño disputó el balón con Marlon Ramírez, se lo terminó ganando, en lo que intentaba controlarlo se le quedó trabado su taco con la grama para luego romperse su tobillo del pie izquierdo.
Los jugadores del equipo motagüense reaccionaron rápidamente y pidieron la ayuda médica, los del Olancho no se habían percatado del incidente y reclamaban al árbitro Armando Castro qué había sancionado.
Las impactantes imágenes le han dado vuelta al mundo por la gravedad de la lesión, algo que podría retirar de las canchas al volante brasileño.
Romario sufrió una luxo fractura del peroné. En primera instancia se le hizo una limpieza en el tobillo ya que todavía tenía grama el hueso. El viernes 15 se realizará otro proceso de limpieza. Según diversos portales de salud, la limpieza del tobillo es una operación, técnicamente conocida como artroscopia de tobillo. Se trata de una cirugía mínimamente invasiva utilizada para tratar dolores, lesiones de cartílago o retirar tejido cicatricial.
La luxo fractura del peroné es una lesión grave que combina la fractura del peroné con la luxación (desplazamiento) de la articulación. Él será sometido a una cirugía el domingo 17 de mayo, la cual busca reparar la cápsula, el ligamento deltoideo y fijar el peroné con placas y tornillos.
Tras la operación, el jugador deberá ser sometido a inmovilización con bota o yeso por 6-8 semanas si hay poco desplazamiento.
Se está a la espera de saber si volverá a jugar al fútbol y de manera preliminar se sabe que se necesitan al menos seis meses para su recuperación.
Los jugadores de Motagua y Potros no podían creen la magnitud de lesión que sufrió Romario da Silva, quien llegó este torneo procedente del fútbol de Guatemala.