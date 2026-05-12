Presentadoras deslumbran, Olimpia se vengó de Real España y la burla de Jerry Bengtson

Olimpia y Real España protagonizaron vibrante partido por triangulares de Liga Nacional. Las imágenes que no se vieron en tv.
Olimpia llegó este martes al estadio Nacional para encarar uno de los partidos más importantes del torneo Clausura 2026.
Real España fue el rival de turno para el actual bicampeón de la Liga Nacional de Honduras.
La Ultra Fiel, barra organizada del Olimpia, montó un espectacular carnaval en su llegada al Chelato Uclés.
Los hinchas del Rey de Copas rodearon el acceso a camerinos del estadio para recibir a sus jugadores.
Esta bella aficionada es fiel seguidora del Olimpia y lo sigue a varias partes del país para apoyarlo.
La Policía Nacional resguardo las afueras del estadio Nacional y brindó seguridad a los aficionados.
El gran recibimiento de los aficionados del Olimpia previo al clásico ante Real España.
Hinchas del Real España no dejaron solo a su equipo, que viene de ganarle el fin de semana a Olimpia.
Otras dos hermosas damas que engalanaron la previa del encuentro en Tegucigalpa.
Las lindas chicas no pueden faltar en estos partidos de Liga Nacional.
Los presentadores de televisión Loren Mercadal, Lura Meza y Erick Chavarría apoyaron al Olimpia.
Ella es fiel hincha aurinegra y así posó para el lente de EL HERALDO, presente en el estadio Nacional.
El 11 titular del Olimpia ante Real España: Edrick Menjívar, Félix García, Clinton Bennett, Edwin Lobo, Carlos Sánchez; Jamir Maldonado, Raúl García, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda.
Así salió Real España: Buba López, Carlos Mejía, Devron García, Daniel Aparicio, Franklin Flores; Jack Baptiste, Jhow Benavídez, Roberto Osorto, Darixon Vuelto; Ángel Sayago y Eddie Hernández.
Olimpia sorprendió al salir con varios jugadores banca en este partido, pero Espinel sabía lo que hacía.
Al minuto 6, Jerry Bengtson pescó en el área un precioso centro de zurda de Edwin Rodríguez y de testa puso el primero en el partido.
Los jugadores melenudos celebraron con todo el gol del histórico artillero de Liga Nacional. Ya lo ganaban 1-0 desde temprano.
"No los escucho", así le respondió Bengtson a sus detractores.
El resto de la primera mitad fue parejo y ambos equipos tuvieron opciones claras de gol.
Said Martínez advirtió a Jeaustin Campos por reclamos sobre algunas jugadas del partido.
Real España se fue triste a los camerinos tras ir perdiendo en los primeros 45 minutos.
La segunda parte fue de Olimpia. Al minuto 49, Yustin Arboleda anotó el segundo del Viejo León tras una buena asistencia de Bengtson. Golazo y 2-0 se ponía el partido.
El atacante colombiano había tenido poca participación en los últimos compromisos y respondió con gol.
Al 54 cayó el tercero de Olimpia. Daniel Aparicio anotó en su propia puerta tras un centro de Carlos Sánchez desde el sector izquierdo.
Al 62 cayó el descuento de Real España. Horror de Menjívar y aprovechó Ritacco, para ajusticiar el descuento 3-1.
Eddie Hernández puso el 3-2 de penal, pero no fue suficiente para la máquina.
Con este triunfo, Olimpia es líder del Grupo A con 6 puntos. Lo siguen Real España y Marathón con 3 unidasdes.