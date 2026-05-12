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Presentadoras deslumbran, Olimpia se vengó de Real España y la burla de Jerry Bengtson

Te mostramos las mejores postales que dejó el partido entre Olimpia y Real España en el Nacional

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 20:09
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Olimpia y Real España protagonizaron vibrante partido por triangulares de Liga Nacional. Las imágenes que no se vieron en tv.

Fotos: Marvin Salgado / EL HERALDO.
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Olimpia llegó este martes al estadio Nacional para encarar uno de los partidos más importantes del torneo Clausura 2026.
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Real España fue el rival de turno para el actual bicampeón de la Liga Nacional de Honduras.

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La Ultra Fiel, barra organizada del Olimpia, montó un espectacular carnaval en su llegada al Chelato Uclés.

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Los hinchas del Rey de Copas rodearon el acceso a camerinos del estadio para recibir a sus jugadores.

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Esta bella aficionada es fiel seguidora del Olimpia y lo sigue a varias partes del país para apoyarlo.

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La Policía Nacional resguardo las afueras del estadio Nacional y brindó seguridad a los aficionados.

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El gran recibimiento de los aficionados del Olimpia previo al clásico ante Real España.
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Hinchas del Real España no dejaron solo a su equipo, que viene de ganarle el fin de semana a Olimpia.

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Otras dos hermosas damas que engalanaron la previa del encuentro en Tegucigalpa.

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Las lindas chicas no pueden faltar en estos partidos de Liga Nacional.

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Los presentadores de televisión Loren Mercadal, Lura Meza y Erick Chavarría apoyaron al Olimpia.

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Ella es fiel hincha aurinegra y así posó para el lente de EL HERALDO, presente en el estadio Nacional.

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El 11 titular del Olimpia ante Real España: Edrick Menjívar, Félix García, Clinton Bennett, Edwin Lobo, Carlos Sánchez; Jamir Maldonado, Raúl García, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda.​​​​​
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Así salió Real España: Buba López, Carlos Mejía, Devron García, Daniel Aparicio, Franklin Flores; Jack Baptiste, Jhow Benavídez, Roberto Osorto, Darixon Vuelto; Ángel Sayago y Eddie Hernández.
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Olimpia sorprendió al salir con varios jugadores banca en este partido, pero Espinel sabía lo que hacía.

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Al minuto 6, Jerry Bengtson pescó en el área un precioso centro de zurda de Edwin Rodríguez y de testa puso el primero en el partido.
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Los jugadores melenudos celebraron con todo el gol del histórico artillero de Liga Nacional. Ya lo ganaban 1-0 desde temprano.

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"No los escucho", así le respondió Bengtson a sus detractores.

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El resto de la primera mitad fue parejo y ambos equipos tuvieron opciones claras de gol.
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Said Martínez advirtió a Jeaustin Campos por reclamos sobre algunas jugadas del partido.
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Real España se fue triste a los camerinos tras ir perdiendo en los primeros 45 minutos.

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La segunda parte fue de Olimpia. Al minuto 49, Yustin Arboleda anotó el segundo del Viejo León tras una buena asistencia de Bengtson. Golazo y 2-0 se ponía el partido.
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El atacante colombiano había tenido poca participación en los últimos compromisos y respondió con gol.

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Al 54 cayó el tercero de Olimpia. Daniel Aparicio anotó en su propia puerta tras un centro de Carlos Sánchez desde el sector izquierdo.
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Al 62 cayó el descuento de Real España. Horror de Menjívar y aprovechó Ritacco, para ajusticiar el descuento 3-1.
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Eddie Hernández puso el 3-2 de penal, pero no fue suficiente para la máquina.
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Con este triunfo, Olimpia es líder del Grupo A con 6 puntos. Lo siguen Real España y Marathón con 3 unidasdes.
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