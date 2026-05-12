Congreso Nacional aprueba paquete de amnistías para dar alivio financiero por cuatro meses

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional aprobó este martes 12 de mayo un paquete integral de amnistías orientadas a aliviar la asfixia económica que enfrentan miles de hogares y empresas debido a la acumulación de deudas por servicios básicos y obligaciones fiscales. El decreto, dictaminado favorablemente, establece una ventana de cuatro meses para que los contribuyentes regularicen su situación sin el castigo de multas, recargos o intereses, reconociendo que la crisis económica ha vuelto "impagables" muchas de estas obligaciones institucionales. ​Esta medida legislativa responde a una "desaceleración económica" que ha mermado el poder adquisitivo de la población y ha incrementado la mora en instituciones como el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

La iniciativa busca no solo un respiro para el bolsillo ciudadano, sino también fortalecer las finanzas del Estado mediante el incentivo del cumplimiento voluntario en un momento de baja recaudación. ​"Es un beneficio para la población, para aquellas personas y empresas cuya situación económica es muy difícil y tenían responsabilidades fiscales que no habían podido cumplir, porque es muy difícil ponerse al día si no se cuenta con el dinero necesario en el tiempo que se tiene que pagar", expresó Tania Pinto, diputada y proyectista de la ley. ​El beneficio de la amnistía tributaria permitirá a los obligados que no cumplieron con sus deberes materiales o formales al 31 de diciembre de 2025 realizar sus pagos de forma extemporánea sin sanciones pecuniarias. ​En el caso del Seguro Social, la amnistía tiene un impacto social directo, ya que obliga a la institución a restablecer de inmediato el acceso a los servicios de salud para aquellos afiliados cuyos patronos se acojan al beneficio. Esto soluciona la problemática de miles de trabajadores que, pese a sus cotizaciones, se encontraban desprotegidos debido a la morosidad de sus empleadores tanto en el sector público como en el privado. ​ "Esto beneficia en dos opciones, una que es al beneficiario final, que ya se pone al día con su responsabilidad fiscal y pueden utilizar los servicios médicos los empleados de estas empresas en el Seguro Social, y también permite a la institución captar fondos", detalló Pinto.​