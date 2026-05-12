Olimpia vs Real España EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia de Eduardo Espinel está derrotando 1-0 ante el Real España de Jeaustin Campos por la cuarta fecha de la fase de triangular del torneo Clausura de la Liga Nacional.

Min. 5 - Gooooooooooool del Olimpai gooooooooooool de Jerry Bengtson de cabeza tras un tiro de esquina

INICIÓ EL PARTIDO EN LA CANCHA DEL ESTADIO NACIONAL

7:40 PM - Alineación del Real España: Luis López, Carlos Mejía, Devron García, Daniel Aparicio, Franklin Flores; Jack Baptiste, Jhow Benavídez, Roberto Osorto, Darixon Vuelto; Ángel Sayago y Eddie Hernández.

7:30 PM - Alineación del Olimpia ante Real España: Edrick Menjívar, Félix García, Clinton Bennett, Edwin Lobo, Carlos Sánchez; Jamir Maldonado, Raúl García, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda

6:45 PM - El Real España también ya se encuentra en el escenario deportivo de esta noche.