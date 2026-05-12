Olimpia vs Real España EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia de Eduardo Espinel está derrotando 1-0 ante el Real España de Jeaustin Campos por la cuarta fecha de la fase de triangular del torneo Clausura de la Liga Nacional.
Min. 5 - Gooooooooooool del Olimpai gooooooooooool de Jerry Bengtson de cabeza tras un tiro de esquina
INICIÓ EL PARTIDO EN LA CANCHA DEL ESTADIO NACIONAL
7:40 PM - Alineación del Real España: Luis López, Carlos Mejía, Devron García, Daniel Aparicio, Franklin Flores; Jack Baptiste, Jhow Benavídez, Roberto Osorto, Darixon Vuelto; Ángel Sayago y Eddie Hernández.
7:30 PM - Alineación del Olimpia ante Real España: Edrick Menjívar, Félix García, Clinton Bennett, Edwin Lobo, Carlos Sánchez; Jamir Maldonado, Raúl García, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda
6:45 PM - El Real España también ya se encuentra en el escenario deportivo de esta noche.
6:30 PM - Llegan los jugadores del Olimpia al estadio Nacional para el partido ante el Real España.
Este será el partido de vuelta entre ambos clubes, en la ida los 'Aurinegros' se impusieron 3-1, logrando una épica remontada ante unos 'Leones' que en la segunda parte fueron otros.
Los de Campos comenzaron cayendo por la mínima ante el Marathón y luego el triunfo ya mencionado, por su parte los 'Melenudos' triunfaron contra los 'Verdolagas' y luego la derrota.
Alineaciones
Hora y canal dónde ver partido EN VIVO
Hora: 8:15 PM
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