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Olimpia vs Real España EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO

El Olimpia y Real España se juegan su futuro en el torneo Clausura, un juego de vida o muerte en esta fase de triangular

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 18:36
Olimpia vs Real España EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO

El Olimpia no quiere fallar como local ante el Real España por esta triangular.

 Foto: Marvin Salgado

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia de Eduardo Espinel está derrotando 1-0 ante el Real España de Jeaustin Campos por la cuarta fecha de la fase de triangular del torneo Clausura de la Liga Nacional.

Min. 5 - Gooooooooooool del Olimpai gooooooooooool de Jerry Bengtson de cabeza tras un tiro de esquina

INICIÓ EL PARTIDO EN LA CANCHA DEL ESTADIO NACIONAL

7:40 PM - Alineación del Real España: Luis López, Carlos Mejía, Devron García, Daniel Aparicio, Franklin Flores; Jack Baptiste, Jhow Benavídez, Roberto Osorto, Darixon Vuelto; Ángel Sayago y Eddie Hernández.

7:30 PM - Alineación del Olimpia ante Real España: Edrick Menjívar, Félix García, Clinton Bennett, Edwin Lobo, Carlos Sánchez; Jamir Maldonado, Raúl García, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda

6:45 PM - El Real España también ya se encuentra en el escenario deportivo de esta noche.

Olimpia vs Real España EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO

6:30 PM - Llegan los jugadores del Olimpia al estadio Nacional para el partido ante el Real España.

Este será el partido de vuelta entre ambos clubes, en la ida los 'Aurinegros' se impusieron 3-1, logrando una épica remontada ante unos 'Leones' que en la segunda parte fueron otros.

Los de Campos comenzaron cayendo por la mínima ante el Marathón y luego el triunfo ya mencionado, por su parte los 'Melenudos' triunfaron contra los 'Verdolagas' y luego la derrota.

Alineaciones

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 8:15 PM
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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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