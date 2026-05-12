Masivos cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 13 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una multitud de colonias y barrios de diferentes municipios deberán tomar las medidas necesarias ante los cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 13 de mayo. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer cuáles son los lugares que se verán afectados, entre ellos sectores del Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba y otros municipios del país. Según la ENEE, las interrupciones en el fluido eléctrico se deben a trabajos de mantenimiento que se realizarán en estas zonas. Aquí la lista de los sectores afectados.

Talanga, Vallecillo, FM de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Sector de San Juan de Flores, col. Los Laureles, aldea Pajarillos, Trujillito, Cerro Bonito, Chandala, Guaricayán, Pacayas, El Tomatín, aldea La Labranza, El Terrero Colorado, Talanga, Villa Real, El Camalotal, aldea El Estero, Los Izotes, La Venta Nueva, Jalaca, La Venta Vieja, La Laguna, La Cañada, Mata Plátano, Pueblo Nuevo, El Tule, El Agucatal, Agalteca, El Coyolar, El Encinal, El Guantillo, Ojo de Agua, San Isidro, Vallecillos, Río La Puerta, La Unión, San José de la Mora, Río Hondo, Las Flores y zonas aledañas.

Guaimaca, FM de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Bo. El Centro, Bo. Abajo, Bo. Arriba, aldea Maranguiles, aldea El Naranjal, La Bolsa, aldea Ojo de Agua, La Mina; Guaimaca, Concordia, El Barro, El Carrizal, El Nance, aldea El Portillo, Juan Francisco, La Laguna, La Lima, Lavaderos, aldea Pedernales, Sanquín, Terreros Blancos, aldea El Tablón, aldea Villa Vieja, Amaranguiles, Gones, La Concepción, La Libertad, La Manaca, Las Ánimas, Los Cortés, Morán, Quebrada Grande, San Juan, Villa de Fátima, Campamento; Valle Lepaguare, Las Minas, Limones, Encinal, El Tigre Lepaguare, La Pita, Lepaguare Viejo, La Puerta Lepaguare, El Guanábano, El Zarzal, Sta. Lucía, Las Flores, El Calpules No. 2, Tapaquile y zonas aledañas.

Cedros, FM de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Orica, Santa Cruz de Guayape, Guayape, Guatemalita, aldea San Francisco, Rancho Grande, Río Dulce, Agua Blanca, Siria, Tamarindo, El Suyatal, Guayabilla, Nepalés, Esquías, San Juan del Potrero, El Guante, El Pedernal, El Escanito, Pueblo Nuevo, Cedros, La Ermita, El Terrero, El Porvenir, Minas de Oro, La Laguna, Yoculateca, El Pedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palos Ralos, San Ignacio, Escano de Tepales, Urrutias, Portillo de Seale, El Naranjal, Portillo de Córdoba, Generación Distribuida Los Pinos I (Honduras Biomass Energy) y zonas aledañas.

Aldea Chilpa, Catacamas, Olancho de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Toda la ciudad de Catacamas, res. Los Llanos 1, bo. La Trinidad, res. Los Llanos 2, col. 15 de Sep., bo. El Espino, Teletón, col. Nueva Patria, res. Las Uvas, res. Garza Real, parte del barrio El Estadio, parte de col. Los Maestros, res. Rosales, Escuela El Sembrador, bo. El Llano, El Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, col. Agrícola, aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Bijía, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, todo el municipio de Culmí y zonas aledañas. Santa María del Real, Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, La Cruz, aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre y zonas aledañas.

Colonia La Morita, Juticalpa de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Toda la ciudad de Juticalpa, estadio Juan Ramón Brevé, Banco de Occidente, Hospital San Francisco, Centro Médico Las Mercedes, Hospital Trochez, Hondutel, Mall Premier Juticalpa, la AGAO, Hotel Boquerón, la Región Sanitaria, Granja Penal, Centro Médico Olanchano, res. Florida, Alcaldía Municipal, barrio de Jesús, barrio Belén, Buenos Aires, barrio El Campo, Coyotape, Tulín, oficinas ENEE, SANAA, col. El Recreo, col. El Edén, col. Miguel Barahona, bo. San Rafael, Sabaneta, 115 Brigada, res. El Roble, col. La Ceibita, bo. El Centro, bo. Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal, La Yuca y zonas aledañas. Parte de Juticalpa: Maxi Despensa, Calona, col. Porvenir Norte, col. Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, Supermercados La Colonia, Santos Cálix, Porvenir Norte, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile, San Marcos de Jutiquile, Tempiscapa, municipio de San Francisco de la Paz, municipio de Gualaco, municipio de San Esteban, municipio de Guarizama, municipio de Manto, municipio de Silca, municipio de Salamá, municipio de Jano, municipio de Guata, municipio El Rosario, municipio Yocón, municipio La Unión, municipio de Mangulile y zonas aledañas. Parte de La Morita, parte de Las Colinas, El Sauce, Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, col. Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, aldea Cayo Blanco, aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, aldea Calpules, aldea Sahara, aldea La Concepción, Ciudad Mujer, aldea La Empalizada, aldea La Puzunca, aldea Telica Abajo, San Francisco de Becerra, aldea El Higuerito, El Encinal No. 2, aldea Las Minas Potrerillos, Pueblo Viejo, aldea Laguna Seca, aldea Tres Ceibas, aldea Sabana Larga y zonas aledañas. Parte de La Morita, aldea Talanquera, bombas del SANAA, aldea El Plomo, aldea Los Pozos, aldea Santa María Sumasapa, aldea Las Delicias, cerro Carrizalito, Procesadora Las Delicias, Chichicazapa, La Pollera, San Pedro de las Joyas, La Venta, Guacamayas, Las Parras, El Tablón, La Cruz Jalán, San Nicolás, Zopilotepe, Guayabillas, Las Llaves, El Retiro, El Rusio, Las Bandas, Bijao Arriba, Bijao Abajo, aldea Las Canoas y zonas aledañas.

Distrito Central de 3:00 a. m. a 9:00 p. m.

Col. Altamira, bo. Los Jucos, Delikatessen, La Guadalupe, Plantas Tropicales, Hotel Clarion, Radio América (estudios) y zonas aledañas. Parte del cerro Juana Laínez, SERNA, Parque de Pelota Lempira Reyna, El Birichiche, col. Miramontes, col. Elvel, Elvel School y zonas aledañas. Parte del cerro Juana Laínez, colonia Quesada, bombas del SANAA, Graficentro Editores, Canal 11, Larach & Cía., edificio Plaza Miramontes, edificio Continental, R-Media y zonas aledañas. (MFL-LNZ) Col. Altamira, parte del bo. La Guadalupe, Lavandería Festival, Ashonplafa, Campo Scout, Hospital Honduras Medical Center Las Lomas, Embajada de Venezuela, Embajada de El Salvador, Instituto Nacional Agrario (INA), parte de col. Alameda, parte de col. Rubén Darío, parte de la col. Las Minitas, Centro Audiológico Auris y zonas aledañas.

Peña Blanca, cortés de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.

Centro Educacional Adventista (CEA), El Cielito, La Quebradita, Bijao, Kelepa, Cedral, Las Vegas, barrio San Juan, Las Flores del Bijao, Los Laureles, Unión Suyapa, Nueva Esperanza, San José de los Andes, Los Coquitos, Las Marías, El Sauce, El Novillo, Buenos Aires, El Cielito, La Quebradita, American Pacific (Ampac).

San Pedro Sula de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Col. Sandoval Sorto, col. Reparto Lempira, El Sauce, col. Ciudad Nueva, col. Mi Única Esperanza, Central de Abastos.

Santa Cruz de Yojoa de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Santa Cruz de Yojoa: bo. El Centro, bo. Concepción, bo. Bellavista, bo. Suyapa, bo. Capiro, bo. San José, bo. Los Pinos, bo. Buenos Aires, bo. Las Crucitas, bo. La Herradura, col. San Pablo, col. Brazos Abiertos, Pueblo Quemado, col. Ruth Elizabeth, col. Roberto Pineda, col. El Milagro, San Antonio Trojes, Cordoncillos, Las Jaguas.

Santa Rosa de Copán de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Municipio de Fraternidad, Ocotepeque: casco urbano de Fraternidad y las aldeas Las Cruces, Los Vados, San Francisco y los caseríos cercanos. Municipio de Dolores Merendón, Ocotepeque: casco urbano de Dolores Merendón y las aldeas San Jerónimo, La Cumbre, La Quebradona, Las Toreras, El Baral, El Pinal, El Quequesque, represa hidroeléctrica Quilio I y II y los caseríos cercanos. Municipio de San Jorge, Ocotepeque: casco urbano de San Jorge y las aldeas El Rastrojón, El Socorro, Los Planes, Río Blanco, Santa Elena y los caseríos cercanos.

La Ceiba, Atlántida de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Col. Los Bomberos, res. Atlante, col. Los Fuertes, col. Buenos Aires, Unicath (Universidad Católica de Honduras), col. Miraflores, res. Las Colinas, Lomas de Buenos Aires, col. Merrer, col. Melgar #2, col. Villa H, col. San Juanes, bo. Mejía, col. Bantral, bo. Independencia, col. Los Portales, ave. Morazán desde centro comercial Uniplaza hasta la Funeraria San José, bulevar 15 de Septiembre desde cementerio bo. Mejía hasta esquina de Banco Central.

Trujillo, Santa Rosa de Aguán, Santa Fe, Colón de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Parte de Corocito, Santa Rosa de Aguán (Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguán), Agua Amarilla, Chapagua, Tarros, Honduras Aguán, Margen Izquierda (Río Claro, 5to Batallón, Agropalma, Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena, La Brea), Tumbador, Marañones, Nueva Marañones, Guadalupe Carney, Silín, Moradel, Castilla (Puerto Castilla, ENP -Empresa Nacional Portuaria-, Standard Fruit Co., Base Naval). Trujillo (barrios y colonias): bo. El Centro, Río Negro, El Cerrito, col. Eduardo Castillo, La Quinta, El Centro, Limonal, El Naranjal, Buenos Aires, Conventillo, La Bolsa, Miramar, 18 de Mayo, Cristales, bo. San Martín, col. Sixto Cacho, col. Manuel Bonilla, sector de la playa, col. 19 de Abril, Jericó, col. Los Maestros, Capiro, Centro, Hospital Salvador Paredes, Centro Penitenciario. Municipio de Santa Fe, San Antonio, Guadalupe, playas de Mojaguay, Cunda, hidroeléctrica Betulia, Betulia.

Tocoa, Colón de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.