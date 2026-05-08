Guillermo Peña Panting es el nuevo gerente de la ENEE

Tegucigalpa, Honduras.-Guillermo Peña Panting será el nuevo gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en una decisión que forma parte de los recientes cambios en la administración del sector energético del país.

El anuncio fue dado a conocer por el periodista Renato Álvarez en el programa Frente a Frente, en presencia del actual gerente interino de la estatal, Eduardo Oviedo, quien no desmintió la información y explicó que su permanencia en el cargo no podía ser definitiva debido a un posible conflicto de interés dentro del sistema de regulación energética.

Oviedo también detalló que durante su gestión se tomaron decisiones consideradas complejas, entre ellas el cierre del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Asimismo, señaló que la ENEE experimentó un fuerte aumento en su personal en los últimos años, lo que representó un incremento significativo en los costos operativos de la institución.