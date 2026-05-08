Guillermo Peña Panting es el nuevo gerente de la ENEE

Tegucigalpa, Honduras.-Guillermo Peña Panting será el nuevo gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en una decisión que forma parte de los recientes cambios en la administración del sector energético del país.
El anuncio fue dado a conocer por el periodista Renato Álvarez en el programa Frente a Frente, en presencia del actual gerente interino de la estatal, Eduardo Oviedo, quien no desmintió la información y explicó que su permanencia en el cargo no podía ser definitiva debido a un posible conflicto de interés dentro del sistema de regulación energética.
Oviedo también detalló que durante su gestión se tomaron decisiones consideradas complejas, entre ellas el cierre del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Asimismo, señaló que la ENEE experimentó un fuerte aumento en su personal en los últimos años, lo que representó un incremento significativo en los costos operativos de la institución.
En este contexto, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica STENEE, Miguel Aguilar, afirmó que el nombramiento de Panting responde a un proceso de ordenamiento del sector eléctrico, señalando además que en el pasado la gerencia de la ENEE había tenido funciones que generaban confusión en la estructura regulatoria.
Aguilar explicó que anteriormente la figura del gerente de la ENEE incluso llegaba a tener roles que se cruzaban con instancias reguladoras del sistema eléctrico, lo que, según dijo, distorsionaba el marco de responsabilidades dentro del sector energético.
Peña Panting es economista y especialista en temas energéticos. Cuenta con experiencia en el sistema eléctrico nacional, tras haber ocupado el cargo de director del Operador del Sistema (ODS), entidad encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional y administrar el Mercado Eléctrico Nacional.
Con su llegada a la gerencia de la ENEE, Panting asume la conducción de la estatal en un momento considerado clave, marcado por retos financieros, dificultades operativas y cuestionamientos sobre la estabilidad del suministro eléctrico en el país.