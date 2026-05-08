Congreso Nacional aprobará ascensos en las Fuerzas Armadas​​​​ la próxima semana​​​

El dictamen detallado, proporcionado por la institución castrense, contempla la promoción de un total de 152 oficiales que escalarán en la estructura jerárquica militar.

Tras una serie de reuniones con la jefatura del Estado Mayor Conjunto y la Secretaría de Defensa Nacional ( Sedena ), los parlamentarios concluyeron el análisis de las hojas de vida de los oficiales, asegurando que el proceso está listo para ser sometido a votación ante el pleno la próxima semana.

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Defensa del Congreso Nacional confirmó que ya existe un dictamen favorable para proceder con los ascensos de grado al interior de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El grupo más numeroso corresponde al ascenso de 70 capitanes que pasarán al grado de mayor, seguidos por 58 mayores que ascenderán al rango de teniente coronel, fortaleciendo así los cuadros de mando intermedio de la institución.

"Analizamos las hojas de vida de cada uno de los oficiales; encontramos que hay oficiales muy preparados que llegan finalmente a ocupar el ascenso que les corresponde", detalló Kilvett Bertrand, diputado del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Defensa.

El proceso de revisión, que se extendió por una semana adicional debido al riguroso escrutinio de los perfiles, también incluye el ascenso de 14 tenientes coroneles al grado de coronel y de 9 coroneles que alcanzarán el rango de general de brigada.



Entre los ascensos más destacados figura el del actual jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Héctor Valerio, quien es el único oficial propuesto para pasar de general de brigada a general de división, cumpliendo con los procedimientos administrativos de la ley orgánica.

Para el próximo martes 12 de mayo, la documentación será enviada formalmente a la Secretaría del Congreso Nacional para ser integrada en la agenda de debates.



Los legisladores enfatizaron que el análisis busca oficiales comprometidos con el respeto a la Constitución y alejados de intereses partidarios, con el fin de garantizar la profesionalización de la institución y evitar que se repitan episodios de proselitismo político dentro de los cuarteles.

"Seguiremos trabajando de la mano con ellos para que los hechos de 2025, donde el jefe de las Fuerzas Armadas se politizó, no vuelvan a ocurrir en nuestro país", puntualizó el parlamentario.

En cuanto al respaldo político, se prevé que el proyecto cuente con un amplio consenso en el hemiciclo.



La iniciativa ya cuenta con las firmas de representantes de diversas bancadas dentro de la comisión, incluyendo a diputados del Partido Liberal como Jorge Cálix, Saraí Espinal y Rashid Mejía, lo que garantiza que el dictamen llegue con fuerza política para su aprobación inmediata por el pleno.

La visión de los legisladores es que la jerarquía militar recupere su prestigio y se mantenga como el principal guardián de la ley y el orden constitucional en Honduras, respondiendo a los intereses de la nación y no a agendas particulares.

"Las Fuerzas Armadas no son de un partido político, las Fuerzas Armadas son de todos los hondureños y su labor es responderle a los hondureños y no a los políticos", enfatizó Bertrand.

