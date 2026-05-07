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Zambrano califica gestión del Congreso Nacional como “100 días de trabajo y resultados”

Destacó avances en transparencia, disciplina interna y aprobación de leyes enfocadas en empleo de tiempo parcial, salud, infraestructura y combate a la extorsión

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 09:32
Zambrano califica gestión del Congreso Nacional como “100 días de trabajo y resultados”

El congresista señaló que en este período se han presentado cuatro veces más iniciativas de ley que en todo 2025.

 Foto: Congreso Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este jueves que en los primeros 100 días del actual Poder Legislativo se ha devuelto “el camino de la legalidad, el orden y el trabajo serio” al Parlamento hondureño, destacando avances en disciplina interna, transparencia y aprobación de iniciativas orientadas al empleo, salud, infraestructura y seguridad.

A través de una carta abierta dirigida al pueblo hondureño, y publicada a través de su perfil de X/Twitter, Zambrano afirmó que el Congreso busca recuperar la credibilidad perdida tras años de cuestionamientos y sostuvo que los 128 diputados están comprometidos con restaurar la confianza ciudadana en el Poder Legislativo.

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“Después de años de descrédito, el Congreso Nacional vuelve a ser una institución que funciona con disciplina y con un solo propósito: servir a los hondureños”, expresó el titular del Legislativo.

El congresista señaló que en este período se han presentado cuatro veces más iniciativas de ley que en todo 2025 y que además se aprobaron casi el doble de mociones, reformas y nuevas leyes en comparación con el año anterior.

Entre las medidas impulsadas, destacó la reducción salarial para diputados que no asistan a sesiones, sanciones contra desórdenes en el hemiciclo y la eliminación de cheques de ayuda social a nombre de congresistas, acciones que calificó como mecanismos para transparentar la gestión legislativa.

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Asimismo, mencionó iniciativas enfocadas en la generación de empleo juvenil mediante la Ley de Empleo Parcial, reformas para reducir la mora quirúrgica y garantizar medicamentos, proyectos para mejorar carreteras y reformas penales para combatir la extorsión y otros delitos.

Zambrano afirmó que estos primeros 100 días representan “solo el comienzo” y aseguró que el Congreso continuará trabajando para reconstruir “una Honduras de oportunidades”.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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