Zambrano califica gestión del Congreso Nacional como “100 días de trabajo y resultados”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este jueves que en los primeros 100 días del actual Poder Legislativo se ha devuelto “el camino de la legalidad, el orden y el trabajo serio” al Parlamento hondureño, destacando avances en disciplina interna, transparencia y aprobación de iniciativas orientadas al empleo, salud, infraestructura y seguridad. A través de una carta abierta dirigida al pueblo hondureño, y publicada a través de su perfil de X/Twitter, Zambrano afirmó que el Congreso busca recuperar la credibilidad perdida tras años de cuestionamientos y sostuvo que los 128 diputados están comprometidos con restaurar la confianza ciudadana en el Poder Legislativo.

“Después de años de descrédito, el Congreso Nacional vuelve a ser una institución que funciona con disciplina y con un solo propósito: servir a los hondureños”, expresó el titular del Legislativo. El congresista señaló que en este período se han presentado cuatro veces más iniciativas de ley que en todo 2025 y que además se aprobaron casi el doble de mociones, reformas y nuevas leyes en comparación con el año anterior. Entre las medidas impulsadas, destacó la reducción salarial para diputados que no asistan a sesiones, sanciones contra desórdenes en el hemiciclo y la eliminación de cheques de ayuda social a nombre de congresistas, acciones que calificó como mecanismos para transparentar la gestión legislativa.

“¡100 días de trabajo y resultados!”

Comparto mensaje al pueblo hondureño por los primeros 100 días del nuevo Congreso Nacional:” pic.twitter.com/Je3YRsCOrP — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) May 7, 2026