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A prisión envían a Modesto Murillo, miembro del Cartel del Diablo

La audiencia inicial se programó para este lunes 11 de mayo

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 21:52
A prisión envían a Modesto Murillo, miembro del Cartel del Diablo

Modesto Murillo Gutiérrez fue capturado esta semana en Marale, Francisco Morazán.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-En audiencia de declaración de imputado se dictó la detención judicial contra Modesto Murillo Gutiérrez por la supuesta comisión de los delitos de asociación para delinquir, depósito y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones agravado.

Según las investigaciones, el procesado es el presunto líder de la organización delictiva Cartel del Diablo, quien el pasado 5 de mayo fue detenido en el caserío El Calichón de Marale, Francisco Morazán, en posesión de una mini Uzi y un revólver.

Al momento de ser capturado brindó otro nombre y al verificar en la base de datos fue identificado. La audiencia inicial se programó para este lunes 11 de mayo.

Captura

Murillo es señalado como presunto encargado logístico de la estructura criminal denominada “Cartel del Diablo”, que opera en el municipio de Sulaco, Yoro

De acuerdo con los informes preliminares, el sospechoso fue capturado en posesión de al menos 10 armas de uso prohibido, entre ellas fusiles y municiones.

El individuo es conocido con el alias de “Supremo Corta Cabezas” y, según las autoridades, cumplía funciones logísticas dentro de la estructura criminal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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