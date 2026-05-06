A prisión envían a Modesto Murillo, miembro del Cartel del Diablo

Tegucigalpa, Honduras.-En audiencia de declaración de imputado se dictó la detención judicial contra Modesto Murillo Gutiérrez por la supuesta comisión de los delitos de asociación para delinquir, depósito y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones agravado.
Según las investigaciones, el procesado es el presunto líder de la organización delictiva Cartel del Diablo, quien el pasado 5 de mayo fue detenido en el caserío El Calichón de Marale, Francisco Morazán, en posesión de una mini Uzi y un revólver.
Al momento de ser capturado brindó otro nombre y al verificar en la base de datos fue identificado. La audiencia inicial se programó para este lunes 11 de mayo.
Captura
Murillo es señalado como presunto encargado logístico de la estructura criminal denominada “Cartel del Diablo”, que opera en el municipio de Sulaco, Yoro
De acuerdo con los informes preliminares, el sospechoso fue capturado en posesión de al menos 10 armas de uso prohibido, entre ellas fusiles y municiones.
El individuo es conocido con el alias de “Supremo Corta Cabezas” y, según las autoridades, cumplía funciones logísticas dentro de la estructura criminal.