A prisión envían a Modesto Murillo, miembro del Cartel del Diablo

Tegucigalpa, Honduras.-En audiencia de declaración de imputado se dictó la detención judicial contra Modesto Murillo Gutiérrez por la supuesta comisión de los delitos de asociación para delinquir, depósito y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones agravado.

Según las investigaciones, el procesado es el presunto líder de la organización delictiva Cartel del Diablo, quien el pasado 5 de mayo fue detenido en el caserío El Calichón de Marale, Francisco Morazán, en posesión de una mini Uzi y un revólver.

Al momento de ser capturado brindó otro nombre y al verificar en la base de datos fue identificado. La audiencia inicial se programó para este lunes 11 de mayo.