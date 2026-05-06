Tegucigalpa registra aire poco saludable, según IQAir y estaciones de la AMDC

Niveles insalubres de aire se registraron en Tegucigalpa este miércoles, según IQAir y la AMDC, lo que representa riesgos para la salud de la población

  • Tegucigalpa registra aire poco saludable, según IQAir y estaciones de la AMDC

    La capital registró este miércoles aire poco saludable, según IQAir y la AMDC, con presencia de partículas PM2.5 que afectan la salud respiratoria.

     Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 15:42

Tegucigalpa, Honduras.- La calidad del aire en Tegucigalpa registró niveles poco saludables durante las primeras horas de este miércoles, de acuerdo con mediciones internacionales y estaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Según datos de IQAir, la capital presentó un Índice de Calidad del Aire (ICA) de 155, una categoría catalogada como “poco saludable”, con presencia dominante de partículas contaminantes finas PM2.5.

Estos niveles implican que el aire puede representar riesgos para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Ante este panorama, el médico y diputado del Congreso Nacional, Carlos Umaña, refirió que en el país hay miles de hondureños que padecen de asma bronquial y “este verano caluroso y contaminado le sugerimos a estos pacientes medidas de precaución para evitar crisis”, indicó.

“Estas incluyen evitar exposición al medio ambiente, hidratación correcta, mantener su esquema de vacunas especialmente contra la influenza, gripe estacional y neumococo que agrava los episodios críticos”, indicó Umaña.

Aire en Tegucigalpa mejora a nivel moderado tras días insalubres por contaminación

Las estaciones meteorológicas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central reportaron en horas de la mañana una condición de aire insalubre, confirmando el deterioro de la calidad ambiental en la ciudad.

Este nivel indica que no solo los grupos sensibles están en riesgo, sino también la población en general, que podría presentar síntomas como irritación en ojos, garganta o dificultades para respirar.

El principal contaminante detectado es el material particulado PM2.5, compuesto por partículas microscópicas que pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo.

De acuerdo con IQAir, estas partículas son uno de los indicadores más peligrosos de contaminación atmosférica debido a su tamaño y capacidad de afectar órganos vitales.

La plataforma internacional explica que el Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés) clasifica la contaminación en diferentes niveles, desde “bueno” hasta “peligroso”, con base en la concentración de contaminantes como el PM2.5.

Nivel perjudicial: calidad del aire en Tegucigalpa subió a 151 puntos

IQAir es una empresa tecnológica de origen suizo que recopila datos de miles de estaciones de monitoreo en todo el mundo, permitiendo medir en tiempo real la calidad del aire y emitir alertas sanitarias.

Sus mediciones se basan en estándares internacionales y recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud, que establece límites seguros para la exposición a contaminantes.

Ante este panorama, expertos recomiendan reducir actividades al aire libre, usar mascarilla en zonas con alta contaminación y mantener cerradas puertas y ventanas durante los picos más críticos del día.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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