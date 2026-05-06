Tegucigalpa registra aire poco saludable, según IQAir y estaciones de la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- La calidad del aire en Tegucigalpa registró niveles poco saludables durante las primeras horas de este miércoles, de acuerdo con mediciones internacionales y estaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Según datos de IQAir, la capital presentó un Índice de Calidad del Aire (ICA) de 155, una categoría catalogada como “poco saludable”, con presencia dominante de partículas contaminantes finas PM2.5.

Estos niveles implican que el aire puede representar riesgos para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Ante este panorama, el médico y diputado del Congreso Nacional, Carlos Umaña, refirió que en el país hay miles de hondureños que padecen de asma bronquial y “este verano caluroso y contaminado le sugerimos a estos pacientes medidas de precaución para evitar crisis”, indicó.

“Estas incluyen evitar exposición al medio ambiente, hidratación correcta, mantener su esquema de vacunas especialmente contra la influenza, gripe estacional y neumococo que agrava los episodios críticos”, indicó Umaña.