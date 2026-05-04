Aire en Tegucigalpa mejora a nivel moderado tras días insalubres por contaminación

Tegucigalpa, Honduras.- La calidad del aire en Tegucigalpa mostró una mejora significativa este lunes al pasar de niveles insalubres a una categoría moderada, de acuerdo con mediciones de plataformas internacionales y reportes de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

El cambio se registró en horas de la mañana y tarde, cuando el Índice de Calidad del Aire (ICA) descendió hasta 67 puntos, ubicándose dentro del rango considerado como moderado, lo que representa un alivio temporal tras varios días con condiciones adversas. Esto según información de IQAir, una plataforma de medición de índice de calidad de aire.

Durante el fin de semana y parte de este lunes, la capital hondureña había experimentado niveles insalubres, principalmente por la concentración de partículas finas PM2.5, asociadas a humo, polvo y quema de biomasa.

Este comportamiento responde en parte a cambios en las condiciones meteorológicas, como el aumento en la velocidad del viento y la dispersión de contaminantes acumulados en la atmosfera.

El nivel moderado implica que la calidad del aire es aceptable para la mayoría de la población, aunque personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños deben mantener ciertas precauciones.

Las autoridades municipales de la Alcaldía Municipal del Distrito Central habían alertado previamente sobre los riesgos de exposición prolongada durante los días con niveles insalubres, recomendando evitar actividades al aire libre.