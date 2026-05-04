Aire en Tegucigalpa mejora a nivel moderado tras días insalubres por contaminación

Tegucigalpa, Honduras.- La calidad del aire en Tegucigalpa mostró una mejora significativa este lunes al pasar de niveles insalubres a una categoría moderada, de acuerdo con mediciones de plataformas internacionales y reportes de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
El cambio se registró en horas de la mañana y tarde, cuando el Índice de Calidad del Aire (ICA) descendió hasta 67 puntos, ubicándose dentro del rango considerado como moderado, lo que representa un alivio temporal tras varios días con condiciones adversas. Esto según información de IQAir, una plataforma de medición de índice de calidad de aire.
Durante el fin de semana y parte de este lunes, la capital hondureña había experimentado niveles insalubres, principalmente por la concentración de partículas finas PM2.5, asociadas a humo, polvo y quema de biomasa.
Este comportamiento responde en parte a cambios en las condiciones meteorológicas, como el aumento en la velocidad del viento y la dispersión de contaminantes acumulados en la atmosfera.
El nivel moderado implica que la calidad del aire es aceptable para la mayoría de la población, aunque personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños deben mantener ciertas precauciones.
Las autoridades municipales de la Alcaldía Municipal del Distrito Central habían alertado previamente sobre los riesgos de exposición prolongada durante los días con niveles insalubres, recomendando evitar actividades al aire libre.
El contaminante predominante sigue siendo el PM2.5, con una concentración de 17.9 microgramos por metro cúbico, una cifra que, aunque menor a la registrada en días anteriores, continúa siendo objeto de vigilancia.
Expertos señalan que las principales fuentes de contaminación en la capital incluyen el tráfico vehicular, la quema de desechos y los incendios forestales en zonas cercanas.
Las autoridades instaron a la población a mantenerse informada a través de plataformas de monitoreo y adoptar medidas preventivas, especialmente en horas donde la calidad del aire pueda deteriorarse nuevamente.
Peligro por contaminación del aire
Según los expertos, la contaminación ambiental se manifiesta como una capa densa de partículas suspendidas en el aire, visible en ciudades con alta carga vehicular, actividad industrial y quemas; es un fenómeno que se agrava por la inversión térmica, que impide la dispersión de contaminantes y los mantiene cerca del suelo.
En esa masa de aire se concentran sustancias altamente nocivas como el material particulado PM2.5 y PM10, así como ozono y compuestos orgánicos volátiles. Estas partículas, por su tamaño, logran penetrar profundamente en los pulmones hasta alcanzar los alvéolos, afectando directamente la función respiratoria del ser humano.
En ese sentido, la jefa de Neumología del Instituto Cardiopulmonar, Suyapa Sosa, explicó que la exposición a estos contaminantes incrementa las crisis asmáticas y el broncoespasmo, además de elevar las consultas médicas en adultos mayores con enfermedades como enfisema o bronquitis crónica.
“Estamos viendo un aumento en las hospitalizaciones por afecciones respiratorias vinculadas a la mala calidad del aire”, advirtió la especialista.
Sosa detalló que se incrementan las infecciones respiratorias y se reduce la capacidad pulmonar, mientras que la exposición prolongada a partículas finas como el PM2.5 se asocia con el desarrollo de cáncer de pulmón. A nivel cardiovascular, la contaminación también eleva el riesgo de infartos, arritmias y accidentes cerebrovasculares.