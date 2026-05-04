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Cuerpos desnudos, ropa "china" y la moda draga de Sam Smith en la Met Gala 2026

Mientras Doja Cat hace de la textura látex su mejor aliada sobre la alfombra, Anna Wintour posa entre plumas color turquesa y la periodista Léna Mahfouf modela casi al desnudo

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 17:03
Cuerpos desnudos, ropa china y la moda draga de Sam Smith en la Met Gala 2026
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La alfombra de la Met Gala 2026 sigue su curso. La crítica se divide entre looks arriesgados y otros desatinos que van dando de qué hablar.

 Fotos: EFE.
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La periodista e influencer francesa Léna Mahfouf desató todo tipo de comentarios con su elección de esta noche.

 Foto: EFE.
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Apareció con un conjunto extremadamente desafiante. Juvenil, experimental y muy arriesgado, pusó un top de "manos" metálicas y lo acompañó con una falda larga semitransparente.

 Foto: EFE.
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Sinéad Burke, en su debut en la Met Gala.

 Foto: EFE.
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La escritora irlandesa viste de negro, entre brillos y vuelos.

 Foto: EFE.
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Completamente "bañada" en látex color nude, Doja Cat se ve irreal sobre la pasarela.

 Foto: EFE.
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Los seguidores del evento han aprobado el look de la rapera, que posa cual musa del esteticismo global.

 Foto: EFE.
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Irreverente como de costumbre, entre brillos, volumen y felpas, Sam Smith rindió homenaje a la comunidad draga durante su paso por la Met Gala.

 Foto: EFE.
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Anna Wintour se decantó entre plumas y escamas de color turquesa.

 Foto: EFE.
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La actriz estadounidense Chase Sui viste en estos momentos un vestido largo en tono lila, pero los comentarios insinúan que no luce de acuerdo al concepto. Hay quienes tildan su look de "barato" o "de calidad china".

 Foto: EFE.
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