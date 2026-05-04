Cara Delevingne, Ashley Graham y Nicole Kidman abren el desfile de la Met Gala 2026

La edición 2026 de la Met Gala ya dio inicio. Aquí los primeros looks de la gran noche que rinde tributo a la moda y la extravagancia.
Cara Delevingne llegó con uno de los looks más comentados hasta ahora.
La modelo británica luce un vestido negro que parecía clásico al frente, pero con una espalda completamente transparente y bordada, jugando con el concepto de “naked dressing” y arte corporal.
Emma Chamberlain apareció con un vestido pintado a mano.
La influencer y youtuber estadounidense llevó el dramatismo de toda una obra de arte sobre su cuerpo.
Ashley Graham también desfiló temprano porque forma parte del equipo que entrevista a las celebridades en la alfombra.
La modelo apareció con una silueta nude muy estructurada y poderosa, apostando por un diseño que marcaba la figura con precisión —cintura definida, escote protagonista y un trabajo de confección casi escultórico.
Nicole Kidman, una de las coanfitrionas del evento, apostó por un vestido rojo intenso, de alto impacto visual, con una silueta que mezcla lo clásico con lo dramático.
La presentadora e influencer La La Anthony posó en un ajustado modelo color café que resaltó sus curvas.
El editor editorial de Vanity Fair, Mark Guiducci, es otro de los selectos invitados al evento. No desentonó en un traje a la medida color azul brillante.
A la espera del resto del desfile ya se encuentra Anna Wintour.
La élite de la moda se reúne en Nueva York esta noche.