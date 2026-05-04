Universidades realizarán investigación sobre la migración del personal médico hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Un equipo de investigadores hondureños efectuará un estudio orientado a caracterizar la migración médica hondureña y analizar los factores que influyen en esa problemática.
El estudio busca generar evidencia sobre las motivaciones, condiciones y dinámicas que impulsan a los profesionales de la medicina a salir del país, señalaron quienes impulsan la iniciativa.
Mediante el desarrollo de una herramienta psicométrica, se podrá medir de forma sistemática los factores asociados a este fenómeno que cada vez es más frecuente en el país.
"El enfoque que tenemos va más allá de entender a las personas que tienen intenciones de migrar; buscamos estudiar a quienes ya están en el extranjero y han decidido establecerse de forma definitiva, utilizando una escala psicométrica que permita comprender las características que los empujan a salir del país", dijo Jhiamluka Solano, investigador en la Universidad de Oxford.
Solano, junto a otro equipo de investigadores hondureños de la Universidad Católica de Honduras (Unicah), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) y la Asociación de Educación Médica Hondureña, hará el estudio.
Los investigadores realizarán una encuesta en línea a médicos hondureños que residen o ejercen en el extranjero, profesionales que llevan a cabo estudios de posgrado fuera del país, así como médicos en Honduras que se encuentran en proceso activo de migración académica o profesional.
Actualmente está abierta la convocatoria para quienes desean participar, y estará disponible hasta finales de mayo, dieron a conocer los científicos.
Se espera que los resultados que muestre la investigación contribuyan al diseño de estrategias enfocadas al fortalecimiento del sistema de salud hondureño y del recurso humano, mediante la formulación de políticas públicas.
Además, se pretende que, a través del estudio, se haga una planificación del recurso humano en salud y la creación de un registro que permita desarrollar una plataforma académica de investigadores hondureños en el mundo.
Muchos de los médicos en Honduras deciden salir del país para continuar sus estudios, debido a la falta de cupos para especialización que brindan la Secretaría de Salud, la UNAH y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
De los que salen al extranjero, la mayoría decide quedarse debido a que en el país no se crean nuevas plazas para médicos, aseguran profesionales de la medicina.