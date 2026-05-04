Universidades realizarán investigación sobre la migración del personal médico hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Un equipo de investigadores hondureños efectuará un estudio orientado a caracterizar la migración médica hondureña y analizar los factores que influyen en esa problemática. El estudio busca generar evidencia sobre las motivaciones, condiciones y dinámicas que impulsan a los profesionales de la medicina a salir del país, señalaron quienes impulsan la iniciativa. Mediante el desarrollo de una herramienta psicométrica, se podrá medir de forma sistemática los factores asociados a este fenómeno que cada vez es más frecuente en el país.

"El enfoque que tenemos va más allá de entender a las personas que tienen intenciones de migrar; buscamos estudiar a quienes ya están en el extranjero y han decidido establecerse de forma definitiva, utilizando una escala psicométrica que permita comprender las características que los empujan a salir del país", dijo Jhiamluka Solano, investigador en la Universidad de Oxford. Solano, junto a otro equipo de investigadores hondureños de la Universidad Católica de Honduras (Unicah), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) y la Asociación de Educación Médica Hondureña, hará el estudio. Los investigadores realizarán una encuesta en línea a médicos hondureños que residen o ejercen en el extranjero, profesionales que llevan a cabo estudios de posgrado fuera del país, así como médicos en Honduras que se encuentran en proceso activo de migración académica o profesional. Actualmente está abierta la convocatoria para quienes desean participar, y estará disponible hasta finales de mayo, dieron a conocer los científicos. Se espera que los resultados que muestre la investigación contribuyan al diseño de estrategias enfocadas al fortalecimiento del sistema de salud hondureño y del recurso humano, mediante la formulación de políticas públicas.