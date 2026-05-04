Alumnos protestan por el reintegro de docentes en centros de Olancho y San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.-Las primeras protestas de 2026 se registraron este lunes en centros educativos de Honduras. Alumnos del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) en San Pedro Sula y de la Escuela Normal Bilingüe de Olancho se manifestaron, exigiendo atención a diversas demandas académicas En Juticalpa, un grupo de estudiantes detuvo las clases durante la mañana, protestando frente a su centro educativo. Exigieron que se reintegrara a cinco maestros bilingües que fueron destituidos. “Queremos que regresen a los maestros que están retirando”, expresó una estudiante de último año. Los alumnos denunciaron que las destituciones responden a motivos políticos y exigieron que se priorice la calidad educativa. Los alumnos aseguran que los cambios de profesores en el centro educativo son por temas políticos; por lo que pidieron a las autoridades hacer a un lado la política y priorizar la calidad educativa.

"Con el cambio nos están perjudicando, ponen en riesgo la calidad de educación que recibimos y, como último año, estamos preocupados", dijo otra de las alumnas. En San Pedro Sula, los alumnos del CTHA realizaron también una protesta por la suspensión del director del centro. De acuerdo a la información, las autoridades de la Dirección Departamental de Cortés intervinieron la institución por supuestas irregularidades en el manejo de fondos. La intervención derivó en la suspensión del director Nicolás Ochoa, lo que provocó que los padres de familia y estudiantes protestaran. Además de exigir que se reintegre al director, los estudiantes denunciaron la falta de herramientas y material para sus clases prácticas en los diferentes talleres que se desarrollan. En el Distrito Central, el Instituto Jesús Aguilar Paz suspendió también sus clases este lunes; sin embargo, la medida fue debido a la falta de los servicios de energía y agua potable, lo que obligó a las autoridades a cerrar el centro.