Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma, entre las estrellas latinas de la Met Gala 2026

Nueva York, Estados Unidos.- Los cantantes de reguetón Bad Bunny , Rauw Alejandro y Maluma son algunas de las pocas estrellas latinas que se presentarán este lunes en la Met Gala de Nueva York.

La información proviene de una lista divulgada por la organización del evento a los medios acreditados.

A diferencia de otros años, la lista de latinos célebres es corta y se nota la ausencia de invitadas regulares de diferentes artes, como Shakira y Rosalía, posiblemente debido a compromisos previos, como conciertos, o las actrices Salma Hayek y Eiza González.

En la lista de invitados de la Met Gala de este año -que llega con el tema "La moda es arte" y está patrocinada principalmente por el magnate Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez Bezos,- hay unos 400 nombres, parte de los cuales pasarán por una alfombra roja para acceder a la velada.