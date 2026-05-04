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Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma, entre las estrellas latinas de la Met Gala 2026

A diferencia de otros años, la lista de latinos célebres para esta edición es corta y se nota la ausencia de invitadas regulares como Shakira, Rosalía, Salma Hayek y Eiza González

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 13:55
Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma, entre las estrellas latinas de la Met Gala 2026

En la lista de invitados de la Met Gala de este año hay unos 400 nombres, parte de los cuales pasarán por una alfombra roja para acceder a la velada.

 Fotos: Shutterstock.

Nueva York, Estados Unidos.- Los cantantes de reguetón Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma son algunas de las pocas estrellas latinas que se presentarán este lunes en la Met Gala de Nueva York.

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La información proviene de una lista divulgada por la organización del evento a los medios acreditados.

A diferencia de otros años, la lista de latinos célebres es corta y se nota la ausencia de invitadas regulares de diferentes artes, como Shakira y Rosalía, posiblemente debido a compromisos previos, como conciertos, o las actrices Salma Hayek y Eiza González.

En la lista de invitados de la Met Gala de este año -que llega con el tema "La moda es arte" y está patrocinada principalmente por el magnate Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez Bezos,- hay unos 400 nombres, parte de los cuales pasarán por una alfombra roja para acceder a la velada.

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Otros latinos conocidos en el listado son los diseñadores Joseph Altuzarra y Lázaro Hernández, el humorista Marcello Hernández, o Annette de la Renta, viuda del diseñador Oscar de la Renta. Así mismo, está la modelo francesa Loli Bahía, de ascendencia española.

Los organizadores del evento, que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), Anna Wintour, han seleccionado como presidentas de la fiesta a Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, aunque hay decenas más de anfitriones.

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Redacción web
Agencia EFE

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